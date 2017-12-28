PS Plus, Birbirinden İddialı Ocak Ayı Oyunlarını Açıkladı

PlayStation Plus’a Ocak 2018’de gelecek oyunların listesi açıklandı. Özellikle PS4 cephesinde son derece iddialı oyunlar çıktı.

PlaySation Plus sahipleri, 2018’in ilk ayını mutlu geçirecek gibi duruyor. Sony’nin açıkladığı PlayStation Plus Ocak oyunları, geçen aylarla kıyaslandığında çok daha iddialı gibi gözüküyor. Okulların ilk yarı tatiline girmeye hazırlanması gibi faktörler, bu oyunların ortaya çıkmasında büyük etken olmuş olabilir.

2 Ocak tarihinden itibaren PlayStation Plus üyeleri, yedi adet ücretsiz oyuna sahip olacaklar. PS4 cephesinde en dikkat çekici olanı, Eidos Montreal’ın Deus Ex: Manking Divided oyunu oldu. Bir kez daha Adam Jensen’in hikayesine yönelen oyunda, insanların makinelerle iç içe geçtiği bir yaşam anlatılıyor. Bu indirim sayesinde, son derece başarılı grafikler ve eğlenceli oynanışa sahip AAA kalitede Deus Ex’e ulaşabileceksiniz.

Bu oyunun dışında PS4’e gelen bir başka ünlü oyun, Batman: The Telltale Series oldu. Çizgi romandan esinlenen sanat stili ile Batman oyunları arasında kendisine çok ayrı bir yer edinmeyi başardı. Oyunun içerisinde, Batman serisinden tanıdığımız pek çok karakteri de görebiliyoruz.

Sony, Ocak ayında PlayStation 3 sahipleri için Sacred 3 ve The Book of Unwritten Tales 2’yi ücretsiz olarak ilan etti. PS4 oyunları düşünüldüğünde bu ay ortaya çıkan PS3 oyunlarının biraz geride kaldığını söylemem gerekiyor.

PlayStation Vita kullanıcıları için ücretsiz olan oyunlar ise, Psyhco-Pass: Mandatory Happiness ve Uncanny Valley oldu.

Bu 6 oyun dışında Sony bir sürpriz yaparak 2 Ocak - 8 Mart tarihleri arasında oynanabilecek Starblood Arena’yı da duyurdu.

Ocak ayında özellikle PS4 kullanıcılarının çok eğleneceğini tahmin ediyorum. Peki, PlayStation Plus’ın bu ayki indirimleri sizleri de memnun etti mi? Yorumlarınızı bekliyorum.