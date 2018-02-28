PlayStation Plus, Birbirinden Sağlam Mart Oyunlarını Açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Xbox Live Gold için yayınlanan Mart listesinden sonra PSN Plus için de liste yayınlandı.

2018 yılında konsola özgü yeni oyunlarla Playstation severleri oldukça mutlu edeceğe benzeyen Sony, 2018'in Mart ayında sağlam oyunlarla PSN Plus sahiplerine oyun dolu günler yaşatacak. Özellikle bu ay PS4 sahipleri için Sony'nin sadece kendi konsoluna özgü tasarlanan oyunlar hediye ediliyor.

PSN Plus Mart Oyunları

Bloodborne (PS4)

Ratchet & Clank (PS4)

Legend of Kay (PS3)

Mighty No. 9 (PS3)

Claire: Extended Cut (PS Vita)

Bombing Busters (PS Vita)

Hediye edilecek oyunlar arasında özellikle Bloodborne ve Ratched & Clank dikkat çekiyor. Ratched & Clank türkçe dublaj ve altyazı, Bloodborne ise Türkçe altyazı seçeneği ile oynanabilecek. Özellikle ucuz PSN oyunları ile geçen aylar da olduğu düşünülürse, bu oyunları daha önce oynamamış PS4 sahipleri için oldukça güzel bir ay diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Hediye edilecek oyunları beğendiniz mi?