PlayStation Plus Eylül Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Her ay PlayStation Plus üyelerine ücretsiz oyun imkanı sunan Sony, Eylül ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı.

Ağustos ayının sonuna geldik, sonbaharla birlikte pek çok merak edilen oyun da piyasaya çıkmaya başlayacak. Her Eylül sonunda çıkan PES ve FIFA serilerinin yanı sıra Destiny 2, Call of Duty: WWII, Assassin’s Creed Origins ve Super Mario Odyssey gibi oyunlar sonbaharda oyun severlerin beğenisine sunulacak. Bunların dışında Sony, PlayStation Plus üyeleri için Eylül ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı.

İşte Eylül ayında PlayStation’da ücretsiz olacak oyunlar: