PlayStation Plus Eylül Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Ağustos ayının sonuna geldik, sonbaharla birlikte pek çok merak edilen oyun da piyasaya çıkmaya başlayacak. Her Eylül sonunda çıkan PES ve FIFA serilerinin yanı sıra Destiny 2, Call of Duty: WWII, Assassin’s Creed Origins ve Super Mario Odyssey gibi oyunlar sonbaharda oyun severlerin beğenisine sunulacak. Bunların dışında Sony, PlayStation Plus üyeleri için Eylül ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı.
İşte Eylül ayında PlayStation’da ücretsiz olacak oyunlar:
- inFamous: Second Son - PS4
- Strike Vector EX - PS4
- Truck Racer - PS3
- Handball 2016 - PS3
- We Are Doomed - PS Vita (PS4 ile Cross-Buy)
- Hatoful Boyfriend - PS Vita (PS4 ile Cross-Buy)