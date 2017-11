PlayStation Plus'ın Kasım Ayı Oyunları Belli Oldu

PlayStation Plus sahiplerinin Kasım ayında erişebileceği oyunlar açıklandı. Geçtiğimiz aylara bakıldığında biraz daha kaliteli oyunların çıkmasını beklediğimi söylemem gerekiyor.

Dünyanın en ünlü oyun konsol markalarından PlayStation, her ay yayınladığı yeni PlayStation Plus oyunları ile oyuncularına kenarda köşede kalmış oyunları belirli bir ücret karşılığında oynamalarına izin veriyor.

Sony, yaklaşık bir hafta sonra oynayabileceğiniz Kasım ayı PlayStation Plus oyunlarını duyurdu. PS4, PS3 ve PS Vita’ya gelen oyunlar, geçen aylara göre daha az cezbedici gibi gözüküyorlar.

PlayStation VR’ın iddialı oyunlarından birisi olan Until Dawn: Rush of Blood gibi oyunları, PSVR’ın çıkış tarihi şerefine sınırlı süre için erişilebilir kılacak Sony, bunun dışında Worms Battlegrounds, Bound gibi güzel oyunları PS4’e sunmaya hazırlanıyor. 7 Kasım’da oynanabilir olacak PlayStation Plus oyunlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PS4

Bound

Dungeon Punks(PS Vita ile çapraz platform desteği)

Until Dawn: Rush of Blood(3 Ocak 2018’e kadar kullanılabilir)

Worms Battlegrounds

PS3

R-Type Dimensions

Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic

PS Vita