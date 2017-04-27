PlayStation Plus'ın Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

PlayStation Plus, bu ay ücretsiz yayınlayacağı oyunları açıkladı. Geçen aylara göre daha kaliteli oyunlar görsek dahi çift ayrımcılık yapan Sony, biraz canımızı sıkmadı değil.

PlayStation Plus’ın her ay yayınladığı ücretsiz oyunlar bulunuyor. Mayıs ayında yayınlanacak ücretsiz oyunları duyuran PlayStation Plus, PlayStation 4 için dört , PlayStation 3 için 1 oyun ve PS Vita için iki oyunu oyuncuların beğenisine sunuyor.

Mayıs ayının daha önceki aylara nazaran biraz daha kaliteli oyunlarla geldiğini söylemek gerekiyor. Özellikle Tales From the Borderlands oyunu, son derece kaliteli. Bunun dışında başka kaliteli yapımları da sunan PlayStation, Abzu gibi hoş oyunları oyuncuların beğenisine sunmuş.

Aslında burada bir karışıklık bulunuyor. Çok kaliteli olmasına rağmen Avrupa’da Abzu yerine Alienation oyununun sunulması kafaları karıştırdı. Abzu’yu Amerika’da sunan PlayStation Plus, Avrupa’da ise onun yerine Alienation'ı sunma kararı almış. PlayStation Plus’da Amerika hesabınız varsa, keyfiniz yerinde olacaktır ancak Amerika hesabınız yoksa birazcık canınız sıkılabilir. Tam listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.