Playstation Plus'ta PS3 ve Vita Oyunları Olmayacak!

Mart 2019'dan itibaren Playstation Plus, PS3 ve Vita oyunlarını içermeyecek.

Playstation Plus aboneleri için değişiklikler geliyor. Önümüzdeki (2019) Mart'tan itibaren, Instant Game Collection teklifleri içinde Playstation 3 ve PS Vita kısımları bulunmayacak. Daha öncesinden indirilmiş olan oyunlar bu durumdan etkilenmeyecek. PS Blog'da yapılan açıklamada, "Oyunların kayıt dosyaları ve diğer Playstation Plus avantajları devam edecek, tek değişiklik, 8 Mart 2019'dan itibaren Playstation Plus aylık oyun serisine Playstation 3 ve PS Vita oyunları eklenmeyecek." deniyor.

Bilgilendirmenin bir sene önce yapılmış olması güzel, en azından Sony'nin kullanıcılarına değer verdiğini söyleyebilmek mümkün. Sony'nin bu şekilde hareket etmesinin sebebi, kullanıcılarının çoğunun PS Vita ve Playstation 3'ten çok, Playstation 4 kullanmaları.

Playstation'un Instant Game Collection hizmeti Playstation Plus'a 2010 yılında geri döndü ve 2014 yılından itibaren her platform için bir çift oyun sunmaya başladı. O zamandan bu zamana şirket, Playstation 3 ve Vita'yı öldürmeye başladı. Bu, aynı şekilde oyunları ücretsiz sunmakla da mümkün fakat o zaman da değer kaybı yaşanıyor.