Sony, Playstation 4 İçin "Kablolu Mini Kontrolcüsünü" Tanıttı

Playstation genç oyuncu kitlesine yönelik PS4'ler için geliştirdiği kablolu mini kontrolcüsünü tanıttı.

Playstation yaşı küçük oyuncular için PS4'lere kablolu mini kontrolcüsünü tanıttı. Dualshock 4'lere göre %40 daha küçük olan bu kontrolcü, her ne kadar Dualshock 4'ün tüm özelliklerini barındırmasa da, yaşı küçük (veya elleri küçük) olan oyunculara oldukça büyük bir rahatlık sağlayacak ve Dualshock 4'ün neredeyse kritik tüm özelliklerini de kapsayacak.

İlk başta ABD ve Kanada'da satışa sunulacak olan ürün, ABD'de 29.99 Dolar ve Kanada'da ise 39.99 Dolar gibi oldukça ucuz sayılacak bir fiyatla bu haftasonu piyasaya çıkacak. Resmi adı, "Mini Wired Gamepad" olacak ürünün Dualshock 4'lerden büyüklüğü dışında bir büyük farkı da, Dualshock'lardaki "touchpad" yani "dokunmatik" bölüme sahip olmaması.

"Dualshock 4 ile "Mini Wired Gamepad"in tam boyut karşılaştırması"

3 Metrelik bir kabloyla piyasaya çıkacak olan kontrolcü, tam anlamıyla küçük ellere göre tasarlanmış. Bu anlamda "Touchpad" eksikliğini de tuşların yakınlığı ve genel tasarımıyla kapatacak olan yeni kontrolcünün Türkiye'de piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belli değil. Ancak ABD ve Kanada'da bu kontrolcüler tutarsa, Sony'nin diğer ülkelerde de piyasaya sokması oldukça hızlı olacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni PS4 kontrolcülerini beğendiniz mi?