  • Playstation Store'da İki Kat İndirimler Başladı!

Playstation Store'da İki Kat İndirimler Başladı!

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Playstation Store'da "İki Kat İndirimler" adı verilen kampanya başladı. "Gerçekten iki kat indirim mi?" diyecek olursanız, pek emin değiliz.

Playstation Store'da, "İki Kat İndirimler" adlı kampanya başladı. PS Plus üyeliği bulunmayanlar için %40'a varan, bulunanlar için ise %80'e varan indirimler sizleri bekliyor. Ancak bazı oyunlarda gerçekten çok iyi indirimler olsa da birçoğu tatmin edici görünmüyor. İşte indirime giren oyunlardan sizler için seçtiklerimiz:

Pro Evolution Soccer 2018

FIFA'nın ezeli rakibi PES 2018, 119 TL'den 80,92 TL'ye düşmüş.

Destiny 2 

Destiny 2 - Standard Edition 254 TL'den 172,72 TL'ye düşerken, Digital Deluxe Edition ise 409 TL'den 298,57 TL'ye düşmüş durumda.

NBA LIVE 18: The One Edition

Sevilen basketbol oyunu NBA Live 18, 119 TL yerine 71,40 TL'den satılıyor.

Titanfall™ 2 Standart Sürüm

Titanfall™ 2 Standart Sürüm, 164 TL'den 106,60 TL'ye düşmüş durumda.

Ghostbusters™

Ciddi bir indirimin söz konusu olduğu Ghostbusters™, 149 TL'den 86,42 TL'ye düşmüş.
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PS Store'da yer alan "İki Kat İndirimler"den sizler için seçtiklerimiz bu kadardı. İndirime dahil olan tüm oyun ve eklentilere buradan ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapılan indirimleri yeterli buldunuz mu?

Etiketler: ps4, psn
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