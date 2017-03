PlayStation Store’da Mutlaka Göz Atmanız Gereken Muhteşem İndirimler!

PlayStation Store’da 30TL’ye Düşen PES 2017’nin yanı sıra birçok efsane oyunda da harika indirimler mevcut.

Biraz önce sizlerle PlayStation 4 kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek PES 2017’nin 30TL olması durumunu buradan paylaşmıştık. Pro Evolution 2017’nin haftanın indirimlerinde olmasının yanı sıra bir de PlayStation’a özel olan birçok oyunda da benzer indirimler bulunuyor.

Her ne kadar PES kadar büyük bir indirim olmasa da özellikle PlayStation Plus indirimiyle çok uygun fiyatlara düşen oyunlar mevcut.

İşte kaçırmamanız gereken harika indirimler;

PlayStation Store İndirimleri (PS4)

Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu - 74TL

Uncharted: The Nathan Drake Collection - 59TL

The Last Guardian - 74TL

God of War III Remastered - 49TL

The Last of Us Remastered - 59TL

Bloodborne - 74TL

Bloodborne GOTY Edition - 89TL

Until Dawn - 59TL

The Order: 1886 - 49TL

Journey - 14.99TL

Journey Collector’s Edition - 29.99TL

Bu noktada indirimde olan tüm oyunlara buradan göz atabilirsiniz.