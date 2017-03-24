PlayStation Store’da Mutlaka Göz Atmanız Gereken Muhteşem İndirimler!

Biraz önce sizlerle PlayStation 4 kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek PES 2017’nin 30TL olması durumunu buradan paylaşmıştık. Pro Evolution 2017’nin haftanın indirimlerinde olmasının yanı sıra bir de PlayStation’a özel olan birçok oyunda da benzer indirimler bulunuyor.
Her ne kadar PES kadar büyük bir indirim olmasa da özellikle PlayStation Plus indirimiyle çok uygun fiyatlara düşen oyunlar mevcut.
Bu Fırsat Kaçmaz: PES 2017 30TL Oldu!
İşte kaçırmamanız gereken harika indirimler;
PlayStation Store İndirimleri (PS4)
Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu - 74TL
Uncharted: The Nathan Drake Collection - 59TL
The Last Guardian - 74TL
God of War III Remastered - 49TL
The Last of Us Remastered - 59TL
Bloodborne - 74TL
Bloodborne GOTY Edition - 89TL
Until Dawn - 59TL
The Order: 1886 - 49TL
Journey - 14.99TL
Journey Collector’s Edition - 29.99TL
Bu noktada indirimde olan tüm oyunlara buradan göz atabilirsiniz.