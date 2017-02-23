PlayStation Store'daki EA Games Oyunlarında İndirim!

Battlefield 1, FIFA 17 ve daha birçok EA Games oyunu kısa süreliğine PlayStation Store'da indirime girdi.

Sony'nin PlayStation platformuna yönelik oyunları dijital olarak satışa çıkardığı platformu PlayStation Store'da yer alan birçok Electronic Arts oyununda sürpriz indirimler başladı!

Hem Bundle olarak birden fazla oyunda gerçekleşen hem de Battlefiled 1, FIFA 17 ve Star Wars Battlefront gibi popüler oyunlarda gördüğümüz indirimler sayesinde eğer PlayStation sahibiyseniz Battlefield 1 ve Titanfall 2'yi birlikte sadece 189TL'ye, FIFA 17'yi 89TL'ye, Battlefield 1'i 104TL'ye ve Need for Speed: Rivals'ı 23.99TL'ye satın alabilirsiniz.

PlayStation Store'da bir hafta boyunca devam eden EA Games indirimindeki tüm oyunları görmek ve satın almak istiyorsanız sizi hemen bu bağlantıya alalım.