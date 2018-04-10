PSN'de ilkbahar indirimi adı altında son iki haftadır birçok oyun indirimde. Kampanyanın bitmesine çok az zaman kaldı ve değerlendirmek isteyenler için en sevilen oyunları derledik.

PlayStation Store'da son günlerde şahane bir 'ilkbahar indirimi' kampanyası var. Birçok sevilen oyun neredeyse yarı fiyatına satılıyor ve kampanyanın bitmesine birkaç gün kaldı. Oyunların fiyatları genel olarak yüksek olduğu için bu fırsatları kaçırmayıp hemen değerlendirmek istiyoruz. Ancak eğer PS Store'daki bu indirimden henüz haberder değilseniz, en dikkat çeken indirimlere göz atıp bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

GTA V

GTA V'in standart satış fiyatı 189 TL. Ancak şu an 100 liralık dev bir indirim ile 89 TL'ye almak mümkün. Henüz oyunu oynama fırsatı olmamış olanlar için, 100 liralık indirim hayli cezbedici ve 12 Nisan tarihinde sonlanacak.

Assassin's Creed Origins

Henüz çıkalı birkaç ay olan Assassin's Creed Origins, 269 TL'lik dudak uçuklatan fiyatıyla satıştaydı. Oyunu 12 Nisan'a kadar 119 TL'ye almak mümkün olacak. Eğer oyunu almak için uzun süredir bir indirim bekliyorsanız, fiyat oldukça makul görünüyor.

Need For Speed Payback

Need For Speed Payback, geçtiğimiz kasım ayında 269 TL'lik bir fiyat ile satışa sunulmuştu. Fiyat bir hayli üzse de, yapılan indirim oyuna olan ilgiyi daha da artıracak gibi görünüyor. 89 TL gibi şahane bir fiyata düşen oyun, 12 Nisan'a kadar bu fiyat üzerinden satılacak.

The Sims 4

The Sims serisinin son oyunu, geçtiğimiz kasım ayında PS4 için satışa konmuştu. Standart fiyatı 194 TL olan oyuna şu an 89 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz ve indirim 12 Nisan'da son bulacak.

NBA 2K18

NBA2K 18, çıktığı eylül ayından bu yana, 269 TL'lik fiyatıyla sevenlerini bir hayli üzdü. Ancak şu an 104 TL gibi görece daha makul bir fiyata satışta.

EA Sports UFC 3

Çıkışının üzerinden yalnızca bir ay geçen UFC 3, 269 TL'lik üzücü fiyatıyla satıştaydı. Bahar indiriminin en yeni oyunlarından olan UFC 3, şu an 134 TL'ye satılıyor ve 12 Nisan'da kampanya bitimine kadar, oyuna yarı fiyatına sahip olabilirsiniz.

FIFA 18 & NBA LIVE 18 : The One Edition Bundle

EA'nın iki favori oyununun bir arada sunuldu The One Edition Bundle, 329 TL'den 104 TL'ye inmiş durumda. 225 liralık bir indirimle iki oyuna birden sahip olma düşüncesi ise hayli sevindirici. Bu oyundaki indirim de, 12 Nisan tarihinde son bulacak.

Mortal Kombat XL

Uzun süredir 179 TL'den satılan Mortal Kombat XL, şu an 59 TL. Eğer Mortal Kombat serisini seviyorsanız ancak XL'i hala oynamadıysanız, 59 TL'yi gözden çıkarıp oyunu satın alabilirsiniz.

The Witcher 3

Efsane serinin son oyunu olan Witcher 3, çıkışının üzerinden geçen zamanı da düşündüğümüzde zaten 89 TL gibi uygun bir fiyat ile satıştaydı. Bahar indiriminde ise 49 TL'ye satılan oyun, hem fiyatı hem de başarısı ile en tercih edilesi oyunlardan biri.

Star Wars Battlefront II

Geçtiğimiz kasım ayında çıkan Star Wars'ın son oyunu Battlefront, 269 TL'ye satılıyordu. Eğer bu fiyatı herkes gibi oyuna çok gördüyseniz, şu an indirimden faydalanarak 89 TL'ye sahip olmanız mümkün.