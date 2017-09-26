Playstation Akşamki Maçı Bilene Oyun Hediye Ediyor!

Playstation Türkiye resmi Facebook sayfası üzerinde, bu akşam 21.45'de oynanacak Beşiktaş - RB Leibzig maçının sonucunu doğru tahmin edene, bir adet Playstation oyunu hediye ediyor.

Bu akşam TRT 1'den canlı yayında izlenebilecek ve Vodafone Arena'da saat 21:45'te oynanacak olan Beşiktaş - RB Leipzig maçı size bedava oyun kazandırabilir. Playstation Türkiye'nin Resmi Facebook sayfasından bugün akşam 5 civarlarında paylaşılan gönderiye göre, Playstation Türkiye bu maçın sonucunu doğru tahmin edenler arasında şanslı bir kişi Playstation oyunu kazanacak.

Sponsorlarından biri oldukları UEFA organizasyonu aracılığıyla yapıldığı belirtilen bu kampanyanın kazananlarının duyuruları da yine aynı sayfa üzerinden yayınlanacak. Maç saatine kadar tahmin etme süresinin bulunduğu yarışmaya katılım için, Playstation Türkiye'nin Facebook sayfasına üye olmanız yeterli.

Takipçilerimiz arasında futbolu seven ve takip eden bir sürü kişi olduğunu biliyoruz. Futbol bilginizle bir Playstation oyunu kazanmak istiyorsanız, Playstation Türkiye'nin resmi Facebook sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca tahminlerinizi ise buradaki gönderi üzerinden paylaşabilirsiniz. Haydi bakalım futbol bilginizi konuşturun. Sizce maçın sonucu ne olacak?