PlayStation Türkiye müjdeli haberi verdi. Ucharted 4: Kayıp Miras, tamamen Türkçe Dil seçeneğine sahip olacak.

Günümüzde oyun firmaları, Türkiye pazarını giderek daha fazla önemsemeye başladılar. Daha önce bir oyunun Türkçe altyazı ile çıkması bile pek beklenmedik bir durum olurdu, ancak gerek PS4, Xbox One gibi konsollar gerekse de Steam’in korsan satın alınımını azalttığı bir dönemde firmalar, oyunlarına Türkçe dil desteği sunmaya başladılar.

Sony cephesinde özellikle PS4’e özel oyunlarda gördüğümüz Türkçe dil desteği, yılın en iyi oyunu olmaya aday Horizon Zero Dawn’da gelmemişti ve bu durum hepimizin canını fazlasıyla sıkmıştı. Ancak PlayStation Türkiye’den çok güzel bir haber geldi. Ucharted 4 ile bitirdiğimiz Nathan Drake hikayesinin ardından, The Lost Legacy ile yeniden karşımıza gelecek oyun tamamıyla Türkçe dil seçeneği ile gelecek. Ucharted: The Lost Legacy’de daha önceki oyunlardan tanıdığımız Chloe ve Nadine karakterlerinin maceralarını yönlendireceğiz. Daha önce gelen açıklamalara göre, Nathan Drake karakteri oyunda yer almayacak.

Oyun 23 Ağustos’ta PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için piyasaya sürülecek.