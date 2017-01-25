Playstation Türkiye, Xbox Türkiye'yi Ters Köşeye Yatırdı!

Xbox Türkiye’nin resmi Twitter hesabı üzerinden sanal gerçekliği eleştiren bir tweet atması üzerine, Playstation Türkiye verdiği cevapla Xbox Türkiye’yi oldukça zor bir duruma soktu.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl üç farklı sanal gerçeklik cihazı piyasaya sürüldü. Sony’nin Playstation 4 ve Playstation 4 Pro ile birlikte çalışan sanal gerçeklik cihazı Playstation VR da bunlardan biriydi. Playstation’un rakibi Xbox’ın ise henüz konsoluna özel bir sanal gerçeklik cihazı bulunmuyor.

İşte bu eksikliği, bir nevi avantaja çevirmek isteyen Xbox Türkiye, dün resmi Twitter hesabı üzerinden “Harbi oyuncu; oyunu kafasına takmaz; kumandasını alır, oyununu oynar!” şeklinde bir tweet atarak hem sanal gerçekliğin oyunculuk ruhuna ters olduğunu ima etti, hem de rakibi Playstation’a sataştı.

Playstation Türkiye ise bu tweete “Oyunun geleceğini merak ediyorsanız gelin denetelim” cevabını vererek rakibini adeta ters köşeye yatırdı.