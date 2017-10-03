PlayStation’un Patronu 2017'nin Sonunda Sony’den Ayrılıyor!

Sony, PlayStation markasının bir dev olmasını sağlayan en önemli isimlerden Andrew House’u kaybediyor. Konsol dünyasının açık ara lideri olan markanın başına Sony Interactive Enterteinment’ın Başkan Yardımcısı John Kodera geliyor.

Oyun dünyasının kendine has kahramanı PlayStation, uzun yıllardır hayatımızda ve oyuncuların en çok tercih ettiği harici oyun platformlarında zirvenin sahibi. Elbette böyle önemli başarıların sürekliliği oyunlar kadar eğlenceli olmasa da son derece sistemli çalışan ekipler sayesinde gerçekleşiyor. Her ne kadar uzak doğu ekolüne sahip olsa da Sony, rekabet dolayısı ile PalyStation’u biraz Amerikan tarzında yönetmeyi benimsedi.

PlayStation’un başına 2011’de gelen Adrew House, markanın lider olarak yerini perçinlemesindeki en büyük etmenlerdendi. Kendisi, Sony ve Sony IE’nin başkanlık ve CEO’luk görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. SIE, 2016 yılının gene House’un katkılarıyla kurulmuş ve PlayStation ile Sony Network’ün yan şirketi olarak faaliyete başlamıştı. SIE’nın genel başkan yardımcılığını yürüten John Kodera ise geçiş sürecini yumuşatmak amacıyla yan kuruluşun başkanlığında PlayStation’daki CEO’luk görevine hazırlanacak.

Andrew House döneminde PlayStation 4, satış çizelgelerine göre tek lider oldu ve PS VR dönemindeki başarılar da ardından geldi. Ancak kendisi dizginleri ilk eline aldığında PS3 dönemiydi ve PlayStation Network 1 aydan daha uzun bir süreyle siber saldırılar yüzünden kapatılmıştı. House’un bütün kariyeri de Sony’de başladı. Kendisi firmanın iletişim ve pazarlama birimlerinden hızla yükselip, yöneticilik görevlerini üstlendi ve artık görevini zirvede bırakıyor.

House hakkında bir şirket sözcüsünden "PlayStation, 20 yıldan fazla bir süredir hayatımın büyük bir parçasıydı, işimiz rekor seviyede başarılar elde etti ve şimdi yeni sorunlar yaşamak -burada bir gönderme var- için uygun zamanmış gibi görünüyordu. Artık ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istiyor." açıklaması geldi.

Kodera (solda) ve House görev değişimi yaparlarken:

Yeni CEO Kodera, 1992 yılından beri Sony ile birlikte çalışıyor ve PlayStation Vue, PlayStation Now ve PS VR'nin piyasaya sunulmasını denetleyen PlayStation Network’de 2010’dan beri görev alıyor. Kodera, “İnanılmaz ilerlemeyi Andy'ye borçlu olduğumuzu düşünüyorum. PlayStation markasını güçlendirdi, oyun ve ağ hizmetleri işini genişletti ve PlayStation platformu aracılığıyla sunabileceğimiz benzersiz özellikleri işler hale getirdi. SIE ekibi ve tüm dünyadaki herkesle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Sony Group, iş ortaklarımızla olan ilişkileri güçlendirmeye ve yalnızca PlayStation'ın sunabileceği en iyi etkileşimli eğlence deneyimlerini sunmaya devam edecek." sözleriyle Andrew House’a anlamlı bir şekilde teşekkür etmiş oldu.