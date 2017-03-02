PlayStation VR İçin Silah Şeklinde Bir Kontrolcü Geliyor!

Son günlerin en popüler sanal gerçeklik platformu olan PlayStation VR, silah biçimindeki aim kontrolcüsünü Farpoint ile beraber sunacak.

Sanal gerçeklik dünyası hızla gelişirken son günlerde popülaritesini iyice arttıran PlayStation VR ise birçok oyunun gelmesiyle ön plana çıkmaya devam ediyor. PSVR’ın oyun skalasına eklenecek olan Farpoint ise sanal gerçeklik dünyasına FPS formatını tam manasıyla getirecek olmasıyla merakla beklenirken PlayStation tarafından bir güzel detay daha ortaya çıktı.

16 Mayıs 2017’de piyasaya çıkacak olan Farpoint, aynı zamanda beraberinde PSVR için aim kontroller adı verilen silah biçiminde bir move kontrolcüsü ile gelecek. Oyun normal PlayStation kontrolcüsü olan DualShock 4 ile de oynanabilecekken Impulse Gear tarafından geliştirilen Aim Controller ise silah biçiminde olması sebebiyle Farpoint başta olmak üzere FPS oyunlarındaki heyecanı ve gerçekçiliği arttıracak.

Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda tanıtılan Aim Controller, fiyat olarak daha belli olmasa da fazlasıyla dikkat çekecek bir aparat olacak.

Aynı zamanda Farpoint’i merak edenler ya da duymamış olanlar aşağıdaki videodan görebilirler;