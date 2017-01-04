PlayStation VR'ın Türkiye Satış Fiyatı Açıklandı!

PlayStation'ın Türkiye'de merakla beklenen sanal gerçeklik gözlüğü PlayStation VR'ın fiyatı açıklandı.

Sony'nin ilk olarak Project Mopheus adıyla geliştirmeye başladığı ve ardından PlayStation VR adıyla piyasaya sürdüğü sanal gerçeklik gözlüğü PSVR, 24 Ocak 2017'de Türkiye'de satışa çıkıyor. Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi PlayStation 4 Pro ile aynı fiyata, yani 1.699TL fiyatla Türkiye'de satılacak olan cihazın bundle fiyatı ise belli değil.

Şu anda görünüşe göre sadece PSVR bağlığı fiyatını 1.699TL'den sunan PlayStation Türkiye, Dolar kuruna rağmen daha önceki söz verdiği fiyat bandında tutmayı başarmış. Ancak başlık yerine PlayStation Kamera ve bazı durumlarda PlayStation Move kontrolcüsünün de gerektiğini düşünürsek, doyasına bir PlayStation VR deneyimi için toplamda 2.000TL'den fazla bir ekstra masraf gerekecek.

Eğer daha ilk defa PlayStation alacak olup bir de PlayStation VR da almak isteyen olursa toplamda 3.000TL'den fazla bir harcama gereksinimi doğuyor. Sonuç olarak 1.699TL ile PlayStation Pro ile aynı fiyata satışa çıkacak olan PSVR'ı bekleyenlerin 20 gün daha sabretmeleri gerekecek.