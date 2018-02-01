Playstation VR İle Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Sanal gerçeklik teknolojisi halen birçoklarımız için erişilemez derecede pahalı. Yine de rakipleri arasında en uygun fiyatlısı Playstation VR. Peki bu gözlükle nasıl ekran görünütüsü alabilirsiniz?

Playstation VR, PS4 sahibiyseniz şu an satın alınabilecek en ucuz yollu ve fiyat/performans ürünü olan VR teknolojisi diyebiliriz. Eğer ki Playstation VR sahibi şanslı azınlıktansanız, VR gözlüğünüz takılıyken ekran görüntüsünü nasıl alabileceğinizi ve kaydedebileceğinizi bilmek isteyebilirsiniz. Elbette sizin gördüğünüz gibi büyülü ve insanı içine alan bir ekran görüntüsü olmayacak ama hiç yoktan iyidir. Bu işlemi gerçekleştirmek için iki farklı yöntem kullanabilirsiniz.

1. Klasik Yöntem

Normalde Playstation 4'ünüz üzerinden ekran görüntüsü aldığınız yöntemi VR için de sorunsuzca kullanabilirsiniz. Bulunduğunuz herhangi bir ekranda DS4'ünüz üzerindeki 'Share' butonuna basarak solda çıkan ekran üzerinden 'Screenshot' seçeneğine tıklayarak cihazınıza o anki görüntüyü kaydedebilirsiniz. Eğer menüye girmek istemiyorsanız da 'Share' butonuna iki üç saniye basılı tutarsanız direk olarak ekran görüntüsünü almış olacaksınız.

2. Playstation Kamerasını Kullanmak

Eğer Playstation kameranız varsa (ki VR sahibiyseniz zaten olmak zorunda) sesli komutlara da erişiminiz var demektir. Bu sayede rahatlıkla menülerle cebelleşmeden ekran görüntüsü alabilirsiniz. İsterseniz L2'ye basılı tutup çıkan küçük ekranı gördükten sonra 'Take Screenshot' deyin, isterseniz de 'Playstation, take screenshot' komutunu kullanın, ikisi de işinize yarayacaktır.

Küçük Bir İpucu

Playstation 4, maalesef ekran görüntüsünü hiçbir zaman Full HD olarak kaydetmiyor. Peki bunu bir şekilde halledebilir miyiz? Evet, edebiliriz.

1. PS üzerinden mesajlara gidin.

2. Çektiğiniz ekran görüntüsünü herhangi bir arkadaşınıza gönderin.

3. Akıllı telefonunuz üzerinden Playstation App'ı açın.

4. Mesajları açtıktan sonra telefonunuza görüntüyü kaydedin. Kaydettiğiniz görüntü bu sayede Full HD olarak inecektir.