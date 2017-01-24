PlayStation VR Türkiye'de Satışa Çıktı!

PlayStation'ın sanal gerçeklik dünyasına geçiş aracı olan PlayStation VR, bugünden itibaren resmen satışa çıktı.

İlk duyurusu gerçekleştirildiğinde Project Morpheus adıyla çıkan, ancak piyasaya çıkış adının PlayStation VR olacağı açıklanan konsol dünyasının tek sanal gerçeklik gözlüğü konumundaki PlayStation VR, artık resmen Türkiye'de. 24 Ocak 2017 itibariyle teknoloji mağazalarındaki yerini alan PSVR, Türk PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve PlayStation 4 Slim sahiplerine sanal gerçekliğin kapılarını açacak.

Hali hazırda birçok oyunun desteklendiği ve yıl içinde de birçok oyunun eklenerek büyüyeceği PlayStation VR dünyasında satış fiyatı da daha önce açıklanmıştı. Sizlere buradan bahsettiğimiz gibi tıpkı PlayStation 4 Pro ile aynı fiyata, yani 1.699TL'ye satışa çıkan PSVR, bakalım Türkiye'de nasıl bir satış başarısı yakalacak.

Ayrıca daha önce IFA 2015'te deneyimlediğimiz PSVR'a ait videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz;