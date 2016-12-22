Playstore’da Yılbaşı İndirimleri Başladı: İşte Kaçırılmaması Gereken 10 Oyun!

Steam’in merakla beklenen yılbaşı indirimleri bu akşam başlıyor. Ancak bu şölen başlamadan indirimde oyun varken almak isterseniz Türk Telekom’un çevrimiçi oyun satış platformu olan Playstore’da indirimler başladı bile. Özellikle Ubisoft tarafında bir indirim başlatan Playstore’daki indirimlerde gözümüze çarpan 10 oyunu sizler için listeliyoruz. Ayrıca tüm indirimlere de buradan ulaşabilirsiniz.
1- Star Wars: Battlefront - 37TL (%75 İndirim)
2- Dishonored - 36TL (%58 İndirim)
3- Watch Dogs 2 - 120TL (%34 İndirim)
4- Tom Clancy’s The Division - 84TL (%50 İndirim)
5- Assassin's Creed: Syndicate - 65TL (%50 İndirim)
6- Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - 65TL (%50 İndirim)
7- Sid Meier's Civilization V - 46TL (%37 İndirim)
8- The Evil Within - 68TL (%55 İndirim)
9- Wolfenstein: The New Order - 68TL (%49 İndirim)
10- Lords of the Fallen Digital Deluxe Edition - 30TL (%62 İndirim)
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