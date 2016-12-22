Playstore’da Yılbaşı İndirimleri Başladı: İşte Kaçırılmaması Gereken 10 Oyun!

Steam’in bu akşam başlayacak indirim şöleninden önce Türk Telekom’un servisi olan Playstore erken davrandı.

Steam’in merakla beklenen yılbaşı indirimleri bu akşam başlıyor. Ancak bu şölen başlamadan indirimde oyun varken almak isterseniz Türk Telekom’un çevrimiçi oyun satış platformu olan Playstore’da indirimler başladı bile. Özellikle Ubisoft tarafında bir indirim başlatan Playstore’daki indirimlerde gözümüze çarpan 10 oyunu sizler için listeliyoruz. Ayrıca tüm indirimlere de buradan ulaşabilirsiniz.