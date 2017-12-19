Winamp’ı Özleyenlerin Bayılacağı Yeni Uygulama: Plexamp

Winamp’tan esinlenerek geliştirilen Plexamp, döneminin bir numaralı müzik oynatıcı servisinin mirasını kaldığı yerden taşımayı sürdürecek.

O zamanlar Spotify, Fizy ya da Apple Music yoktu. Hemen hepimizin kullandığı tek bir müzik platformu vardı: Winamp. Birkaç yıl önce Winamp’a veda etmiştik ve dönemin popüler müzik platformlarına sıkı sıkı sarılmıştık. Plexamp isimli uygulama ise Winamp’la birebir aynı özellikleri barındırmasa da size o günlerin havasını fazlasıyla solutacak türden.

Plex Labs’tan çıkan Plexamp, macOS ve Windows kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak indirilebilir durumda. Klavyedeki kısayollarla kontrol edilebilen Plexamp, aklınıza gelecek tüm müzik formatlarını destekliyor. Doğrusu benim gibi Winamp’la çok uzun zaman geçirmiş olan kişileri hem duygulandıran hem de maziyi tekrar yaşatacağı için heyecanlandıran bir uygulama olmuş.

Çevrimdışı olarak da kullanabileceğiniz Plexamp, tıpkı Winamp’taki gibi tek ekrandan oluşuyor. Hatırlarsanız Winamp’ta müzikle hareket eden animasyonlar vardı, aynı özellik Plexamp’ta da bulunuyor.

Google ve Facebook hesaplarıyla giriş yapabileceğiniz Plexamp uygulamasını şuradaki bağlantı üzerinden indirebilirsiniz.