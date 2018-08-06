'Batı' olarak tabir edebileceğimiz Avrupa ve Kuzey Amerika pazarı, Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Pocophone F1 büyük bir merakla bekliyor. AnTuTu puanı, cihazın neden bu kadar merak edildiğini ortaya çıkardı.

Xiaomi’nin Avrupa ve Amerika pazarına özel olarak geliştirdiği yeni akıllı telefon markası Pocophone’un ilk modeli Pocophone F1’in AnTuTu skoru ortaya çıktı. AnTuTu skorunun gerçek olduğuna dair kesin bir doğrulama bulunmasa da skoru alan cihazın Poco F1 adına sahip olması, Pocophone F1’e ait olduğu yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

Görsele göre Pocophone F1, 285.000 gibi oldukça iddialı bir puan almayı başarıyor. Eğer sonuçlar doğruysa Pocophone F1’in OnePlus 6’dan daha güçlü bir akıllı telefon olacağını söyleyebilriz. Cihazın hangi işlemciden güç aldığı skor tablosunda gösterilmese de Snapdragon 845 olduğunu tahmin etmek zor değil.

Sızıntılara göre Pocophone F1, bir kızılötesi kamera ve bir kızılötesi aydınlatıcıdan oluşan Super Pixel adlı özel bir teknolojiye sahip olacak. Söz konusu teknoloji sayesinde cihaz parmak izi tarayıcıya ihtiyaç duymadan yüz tanıma kilidi ile cihaz güvenliğini sağlamış olacak. Ayrıca cihazın Android 8.1 Oreo tabanlı MIUI 10 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Pocophone F1’in piyasaya sürüldüğünde en uygun fiyatlı Snapdragon 845’li akıllı telefon olması bekleniyor. Cihazın 6GB RAM/64GB ROM’lu versiyonu 420 Euro (2500 TL), 8GB RAM/128GB ROM’lu versiyonunun ise 460 Euro (2750 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.