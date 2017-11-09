Pokémon Go Yapımcılarından, Harry Potter Geliyor!

Pokemon Go oyununun arkasındaki stüdyo Niantic, geçtiğimiz yıl milyonları sokağa döken, arttırılmış gerçeklik destekli mobil oyun sektörüne yeni bir yapımla girecek. Uzun zamandan beri merakla beklenen oyun, Harry Potter dünyasını konu alacak, akıllı telefonlar birer asaya dönüşecekler.

Harry Potter: Wizards Unite. Bir sonraki dev yapımın adı. Niantic stüdyosu gene başarılı bir işe imza atacağa benziyor. J.K. Rowling’in satış rekorları kıran 7 kitaplık serisinden beyaz perdeye uyarlanan yapımı 8 film şeklinde izledik. Bugün artık hayatının baharında olan bir çok genç, çocukluğunda Harry Potter efsanesi ile büyüdü.

Warner Bros IE’ye bağlı olan Portkey Games ve Niantic, yaptıkları anlaşmayla bu efsanevi seriyi modern teknolojiye uyarlayacak.

Harry Potter: Wizards Unite, Pokémon Go’da ilk defa deneyimlediğimiz temel prensipleri benimseyen bir sisteme sahip olacak. Ancak bu ken elimizdeki telefonlar birer pokedex değil, büyü kitabı, asa ya da bir büyücünün ihtiyaç duyduğu her şeye dönüşecek. Niantic, "Oyuncular maceralara devam etmek için, büyüleri öğrenip harekete geçirmek, gizemli eserleri ve yerleri keşfetmek ve efsanevi canavarlarla karşılaşıp, ikonik karakterlerle yola çıkmak zorundalar” açıklamasında bulunuyor.

Pokemon Go stüdyonun acemilik denemesini attığı bir oyundu. Oyuncuları bir cihaz başında ekrana kilitlemek yerine sokaklara döküyor ve kilometrelerce yürümelerini sağlıyordu. Yeni oyunda tıpkı Harry Potter evreninde olduğu gibi, bir şapkayla öğrenciler 4 farklı gruba ayrılacak.

Oyuncular, eleştirmenler ve bu işlerle hiç ilgili bile olmayanlar, insanların çevrelerindeki dünyayla etkileşim kurmalarını sağlayan bu sisteme hayran kaldılar. Elbette konu ne olursa olsun hızlı alışıyor olmamız ve değişikliklere aç modern insan, bu yeni oyunu da aynı istek be arzu ile karşılayacaktır.

Harry Potter: Wizards Unite'in başarısı, oyunun oynanmaya başlandığı ilk aylarda belli olacaktır. Pokémon'un küresel marka haline gelmesi, şüphesiz ki Niantic'e çok şey öğretti. Bu nedenle yeni yapımın daha güçlü temeller üzerine oturtulacağını söylemek mümkün. Bu arada yapımcılar, oyun hakkındaki ilk görüntülerin 2018’in ilk çeyreğinde yayınlanacağını söylüyorlar.

Bakalım Harry Potter evrenini cebimize sokmak ve sokaklara yansıtmak nasıl sonuçlar doğuracak? Yorumlarınızı bekliyoruz, takipte kalın :)