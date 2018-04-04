Pokemon Go, Çöp Toplayan Oyunculara Ödül Dağıtacak

22 Nisan'da kutlanan Dünya günü vesilesiyle, geliştirici Niantic, çöp toplayan Pokemon Go oyuncularına ödül dağıtacak.

1969 yılında San Francisco'da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell'in önerisiyle kutlanan ve dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacını taşıyan 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla Pokemon Go geliştiricilerinden oldukça anlamlı bir adım geldi. İnsanların kamusal alanlarda toplanmasında ve bir araya gelmesinde oldukça iyi olan Pokemon Go, yerel sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışarak belirli alanların temizliği için ekipler kuracak. Ekibe katılan ve temizlik konusunda yardımcı olan oyunculara oyun içi ödüller verecek.

Niantic'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada ödül ve kampanya detaylarıyla ilgili bazı bilgiler verildi. Buna göre Tüm eğitmenler, Dünya Günü'nü kutlamak için özel bir avatar öğesine erişecekler ve dünyanın her yerindeki temizlik kampanyalarına katılmak çin birlikte çalışanlar, tüm dünya için benzersiz oyun içi ödüller kazanacak. Dünya çapındaki etkinliklere 1.500 eğitmen katılırsa toprak, su ve çimen tipi pokemon başına 2 kez yakalanan stardust 48 saat boyunca açılacak. Eğer 3.000 ve daha fazla eğitmen katılırsa dünyanın her yerindeki eğitmenler için 48 saat boyunca toprak, su ve çim tipi pokemon başına 3 kez yakalanan stardust kilidi açılacak.

Pokemon Go tarafından daha önce düzenlenen bu tip etkinlikler sorunsuz geçmedi ancak Niantic'in iyi bir amaç uğruna oyununu ortaya koyması takdiri hak ediyor. Niantic CEO'su John Hanke yaptığı açıklamada, "Dünya Günü, dünyayı ve kendi toplumlarımızı sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirmeye odaklanmak için arkadaşlarımızla ve komşularıyla birlikte çalışma fırsatı sunan inanılmaz bir hareket ve fırsattır." ifadelerini kullandı. Pokemon Go'nun bu hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayrıca, Dünya Günü gibi çevremizdeki değişikliklerin farkına varmamızı ve kısmi de olsa farkındalık yaratabilmemize olanak sunan özel günleri hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum.