Pokemon GO 6 Ay İçerisinde 1 Milyar Dolar Kazanç Elde Etti!

Daha çıkalı 7 ay bile olmayan Pokemon GO, bu kadar sürede 1 Milyar Dolar’dan fazla gelir elde etmeyi başardı.

İlk detayları ortaya çıktığında herkesi sevindiren ve 90’lı, 2000’li yılların en popüler karakterleri olan Pokemonların geriye döneceğini duymak, bizzat kendimizin Pokemon yakalayacak olmamız gibi detaylar ile sevilmişti.

Daha tam olarak piyasaya çıkmadan APK ve bölge değiştirerek binlerce oyuncu tarafından oynanmaya başlanan Pokemon GO, küresel olarak çıkış yaptığı anda ise milyonlara ulaştı. Sonradan bir düşüş yaşayan ve şu anda genel olarak oynanmanın bırakıldığı Pokemon GO artık unutuldu gibi gözükse de Niantic ve Nintendo bu oyundan iyi para kaldırdı.

Daha çıkalı 7 ay olmayan oyun 6 ay içerisinde 1 Milyar Dolar’dan fazla gelir getirerek bu firmaların kasalarını doldurmaya devam ediyor. Gelecek olan güncellemeler ile birçok kullanıcıyı tekrar kazanacak olsa da genel olarak şu anda gidişat göründüğü kadar kötü olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Günlük 1.5 / 2.5 Milyon Dolar gibi bir kazanç getiren Pokemon GO, 2016 yılında Clash Royale’den daha fazla kazanç elde etmiş.