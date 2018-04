Pokemon GO'da Her Yerden Çıkan Rattata Harikalar Yaratabilir

Pokémon Go araştırma grubundan The Silph Road'un bir üyesi olan Nate Taylor, geçtiğimiz günlerde oyundaki her bir seviye için Raid Boss'lara karşı 40. seviyede Rattata'nın bulunduğu bir video yayınladı.

Bir zamanlar, tüm Rattata sahiplerinin en üst mertebesine sahip olduğuyla övünen “Genç Joey” adlı bir NPC Pokémon antrenörü vardı. Oyuncular elbette tabiri-i caizse kendisini mahvetti. Yıllar sonra, Pokémon taraftarları hala Rattata'yı eğiterek Genç Joey’i hafızalarında canlı tuttuyorlar. Taylor, adlı bir oyuncu açıklamasında “34. seviyedeyim ve hatta altın Young rozetine yakın bile olmadığım için bir yıldan fazla bir süre sonra bu Pokemon'u yakaladım” dedi. Oynayanlar için Youngster (delikanlı) rozeti, yeterli Rattata'yı ele geçirdikten sonra kazanılabilecek bir ödül. Taylor’ın Rattata’nın ortaya koyduğu gibi mükemmel istatistikler vardı. Ve Taylor, Rattata'yı güçlendirdi. Taylor: "Gerçek Joey modasında, onu dinleyen herkese sürekli olarak onun hakkında övünüyordu" dedi. Başka bir oyuncunun aptalca bir saldırıya uğradığını gördükten sonra, Taylor Pokémon Go’daki baskın boss'lara karşı kendi meydan okuması için kendi kendini telkin etti. Ve üst seviye Rattata, Pokémon Go'nun en korkutucu düşmanlarından bazılarına karşı savaşmaya başladı. Savaşta Rattata, kaçtığı kadar çabuk saldırabiliyor ama yine de kaybedebilir. Videoda da görebileceğiniz üzere savaşların birçoğu, Rattata’nın HP’sinin (sağlık puanı) ölümcül kırmızıya inmesine neden oldu. Yine de, Rattata sabırlı bir biçimde oyuna devam ediyor. Taylor bundan sonra çabalamayacağını söyledi: “Bu videodan sonra, eksiksiz bir kümeyle oyunu sürdürmenin cazip olduğu açıktır. Rattata, hayaletlerden korkmuyor, bu yüzden etrafta dolanırken Duskull ve Shuppet'e gideceğiz.” Taylor zorlukları da deneyebilirdi, ancak henüz ne yapacağını açıklamak istemiyor. Taylor: “Metapodun yeniden dönmesi için bekleyemeyeceğimi söyleyebilirim” dedi. Bu bağlamda kendisinin azmi herkese örnek olacak şekilde; yine de Rattata gibi bazı Pokemon türlerinin bir sınırı olduğu da açık.

Kaynak : https://kotaku.com/pokemon-go-player-beats-raid-bosses-using-only-a-rattat-1824606854

 1 1 0 0 0