Pokemon GO'da Lapras'ı Yakalayan Adam, Heyecandan Öldü!

Pokemon GO’nun önemli ve nadir cep canavarlarından biri olan Lapras’ı yakalayan 67 yaşındaki adam, yakalamanın verdiği aşırı heyecan ile kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

Pokemon GO’nun küresel çılgınlığı artık geçmiş olsa da hala günümüzde deliler gibi oynayan birçok kişi var. Bunlardan biri olan 67 yaşındaki Liang Weiming, 28. seviyede ve Pokedex’inde 200 adet Pokemon’a sahip olan bir Pokemon fanı olarak dikkat çekiyordu. Singapur’da yaşayan Wieming, oldukça nadir olan Lapras’ı yakalamasının ardından heyecandan kalp krizi geçirmiş.

Her ne kadar Lapras’ı yakalama heyecanı bu durumda etkili olsa da aslında kalp rahatsızlığı ileri seviyede olan Liang’ın heyecan, stres, üzüntü gibi duygulardan uzak durması gerekirken spor yapması için bahane olarak oynadığı Pokemon GO’da kendisini fazla yormasının üzerine Lapras’ı yakalamış olması gibi talihsiz bir durum ile vefat etmiş oldu.

Sonuç olarak Pokemon GO dünyasına bir ölüm haberi daha eklenirken, doktorlarının ve eşinin Pokemon GO'yu suçlamadıkları da belirtiliyor.