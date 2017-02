Pokemon Go'da Sevgililer Günü Etkinliği Başladı!

Niantic’in bugün başlattığı Sevgililer Günü etkinliği boyunca, oyuncular daha fazla şeker kazanacak ve bazı Pokemon türleriyle daha fazla karşılaşacaklar. Bununla birlikte etkinlik boyunca, yem (lure) modüllerinin geçerlilik süresi de çok daha uzun olacak.

Niantic, yılın ilk Pokemon Go etkinliğini Sevgililer Günü kutlaması kapsamında bugün başlattı. Niantic’in Pokemon Go blogunda açıkladığı üzere, oyuncular, bu etkinlik boyunca her yakaladıkları, yumurtadan çıkardıkları ve transfer ettikleri Pokemon için normal miktarın iki katı kadar şeker kazanacaklar.

Oyuncuların şeker kazanmak için yanlarında belli bir mesafe boyunca gezdirdikleri ve “Buddy Pokemon” olarak adlandırılan Pokemon’lar da yine iki katı kadar şeker elde edecekler. Bu, nadir Pokemon’ları evrimleştirmek için harika bir fırsat gibi görünüyor.

Ekstra şekerin yanı sıra, oyuncular Clefairy, Clefable ve Chansey gibi pembe Pokemon’ları daha sık bulabilecekler. Ayrıca Cleffa, Igglybuff ve Smoochum gibi Pokemon’lar yumurtalardan daha sık çıkacak. Son olarak Niantic, yem (lure) modüllerinin geçerlilik süresinin etkinlik boyunca 6 saat olacağını açıkladı. Yem modüllerinin normaldeki geçerlilik süresi ise sadece 30 dakika.

Pokemon Go’daki bu Sevgililer Günü etkinliği 15 Şubat’a kadar devam edecek.