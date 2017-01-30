Pokemon GO’ya 2. Jenerasyon Pokemonlar Geliyor!

Son dönemde popülaritesi düşüşte olan Pokemon GO, Sevgililer Günü’nde 2. jenerasyon Pokemonlar ile hareketlenecek.

Çıktığı dönemde inanılmaz derecede popülerlik kazanıp Niantic ve Nintendo’ya deli gibi para kazandıran Pokemon GO, son dönemde düşüşte olsa da yenilenmeye devam ediyor. Şimdiye kadar birçok özelliğin eklendiği, yeni Pokemonların da dahil olduğu yapım 14 Şubat’ta, yani Sevgililer Günü’nde büyük bir güncelleme alacak.

Uzun süredir beklenen ve konuşulan 2. jenerasyon (Gen2) Pokemonların ekleneceği bu güncelleme öncesinde bazı Gen2 Pokemonların bugünden itibaren ortaya çıkabileceği de bahsedilmiş.

Cleffa, Igglybuff, Pichu, Togepi, Elekid, Magby ve Smoochum gibi bilinen Pokemonları dahil edecek bu güncelleme bakalım tam olarak ne zaman oyuna yerleşmiş olacak.