Pokemon GO: Farfecth Etkinliğinde Rekora Ulaştı!

Niantic Şirketi düzenlediği etkinlikte çok kısa bir sürede, hiç beklemediği sayıya ulaştı.

Pokémon Go'un Global Catch Challenge etkinliği, Japonya'ya özgü çok nadir bulunan Farfetch'in kilidini açmak için 3 milyar avro büyüklüğündeki hedefini vurdu. Evet, üç milyar! Bugün sabahın erken saatlerinde bu rakama ulaşan oyun, rekora gidiyor.

Farfetch'ler arandı

Farfetch 48 saat boyunca ilk kez Japonya dışında dünya çapında satışa sunuldu ve, Pokémon Go topluluğu bu Pokemon yakalamak için istikrarlı bir ilerleme kaydetti. Bu arada Japonya'daki oyuncular ise, Avustralya'ya özgü yaratık Kangaskhan'ı elde ediyorlar.

3 milyarlık yola doğru ilerleme, kademeli olarak çift XP, çift Stardust ve artan Pokémon'un kilidini açması sayesinde hız kazandı. Sayının ne kadar daha artacağı herkes için merak konusu. Bu oyun içi etkinliklerin hepsinin Kasım ayın sonuna kadar devam edeceğini de belirtelim.

Hala daha App Store'un Türkiye mağazasında yer almayan oyunu, ABD hesabı açarak siz de indirebilir ve bu etkinlikten yararlanabilirsiniz.