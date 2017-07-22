Pokemon GO Fest'de Efsanevi Pokemon'lar Çıkıyor!

Pokemon GO'nun Chicago'da düzenlenecek festivalinde savaşacak Efsanevi pokemonlar ortaya çıktı. Binlerce kişi tek bir pokemonu öldürmek için savaşacak.

Geçen senenin en popüler oyunu olmayı başaran Pokemon GO, yakın zamanda yapacağı güncelleme ile eğlenceli anlar yaşatacak. Yayınlanan yeni fragmanla birlikte resmen ortaya çıkan Efsanevi pokemonlar Chicago'da düzenlenecek festivalle birlikte geliyor. Bugün gelen güncelleme ile savaşlarda defans yapma gibi son derece işlevsel özellikler ekleyen Niantic, herkesin gözlerini Efsanevi Pokemon’lara dikmesini sağladı.

22 Temmuz’da Chicago’da yapılacak Pokemon GO Fest’de ortaya çıkacak efsanevi pokemonlar binlerce kişiye karşı tek bir pokemonun mücadelesini gözler önüne seriyor. Festivalde katılımcılar çok sayıda pokemon yakalamayı başarırlarsa bu sayı tek bir Efsanevi Pokemon ortaya çıkartacak. Bu pokemon mağlup edilebilirse festival bittikten sonra özel Dünya Efsanevi Silahlı Kuvvetler’de görülmeye başlayacak. Yeni Raid sisteminin mekaniğine uygun olarak yapılacak savaşlarda efsanevi pokemon rekabete uğrarsa yakalanabilir olacak, ancak bu pokemonu Gym noktalarına koyamayacağız.

Oyun yaz aylarında yakaladığı başarılı ivmeyi efsanevi pokemonlarla yeniden ateşleyecek. Bu eğlenceden faydalanmak için Chicago’da olmanız gerekiyor. Etkinlik bittikten sonra efsanevi pokemonların kaderini hep birlikte göreceğiz.