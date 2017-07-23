Pokemon Go Festivali Rezaletlerle Başladı!

Pokemon Go'nun birinci yıl kutlamalarına istinaden Chicago'da yapılmak istenen etkinlik, berbat organizasyon problemleri nedeniyle kullanıcılara zehir oldu.

Niantic'in heyecanla beklenen ilk Pokemon Go Festivalinde kullanıcılar hiç de mutlu görünmüyorlar.

Alttaki gibi oldukça heyecan veren bir reklamla tanıtılan etkinlik, bir fiyaskoyla sonuçlandı.

Bir gün boyunca; özel canavarlar, yağmalar, madalyalar, yumurtalar vaadeden Pokemon Go Fest, kullanıcılardan gelen ilk yorumlara göre bağlantı sorunları nedeniyle oynanamaz durumda. Festivale başka ülkelerden ya da eyaletlerden tonlarca para verip gelenler için bu durum oldukça can sıkıcı. Hiç bir şey yapamamak için para harcayıp yol kat eden insanlar, oldukça sinirli şekilde tepkilerini Twitter üzerinden ve tezahüratlarla gösteriyorlar. Niantic'in CEO'su John Hanke de sahneye çıktığında tam olarak bunu yaşadı. Topluluk tarafından yuhlanan CEO, açıklamasını rahat bir şekilde yapamadı. Alttaki videonun 8:30 dakikasına giderek duyabilirsiniz.

Süre biraz daha ilerleyince iyice sinirlenen topluluk; "We can't play!" yani "Oynayamıyoruz!" şeklinde yüksek sesle protestoya başladı.

Alttaki tweet'de de aynı sesler yükselirken tweetin yazarı, Amerikan operatörü Verizon ile oğlunun oyuna girebildiğini ancak AT&T ile kendisinin giremediğini belirtiyor.

Etkinliğin böyle rezil şekilde devam etmesinin ardından bazı açıklamalarda Niantic'in etkinliğe gelenlerin biletlerinin ücretlerini iade edeceği ve herkese 100 dolar değerinde Poke Coin vereceği ifade ediliyor.

Bu problemleri gören Niantic CEO'su John Hanke şöyle bir açıklamada bulunuyor: "Bağlantı sorunları yaşadığınızın bilincindeyiz ve AT&T, Verizon ve Sprint ile birlikte çalışarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz." Bunlar söylendikten sonra araya bir kaç sinirli oyuncunun bağırışları girer. "Şunu bilmenizi istiyoruz ki aynı zamanda oyun sunucuları üzerinde de çalışıyoruz. Şuan bu iş için tüm Niantic ekibi seferber olmuş halde. Lütfen bize karşı biraz sabırlı olun."

Tahmin ettiğiniz üzere oyuncular bu açıklamayla tatmin olmuyor. Üzerine bir de farklı bölgelerde alana giremeyen kullanıcıların organizasyona lanetleri başlıyor. Girş kuyruklarının kilometrelerce uzunluğa ulaştığını gösteren ve anlatan tweetlerden bir kaçı işte şöyle:

"Hayır, herkes sizin mil uzunluğundaki kuyruğunuzda bekliyor. Berbat şekilde organize edilmiş. Her zamanki #pokemongo"

"Pokemon Go Fest kuyruğu cidden rezalet. Berbat planlama. #bunudüzeltin"

"Biliyorsunuz, ödeme yapan müşterilerinizin %75'i hala dışarda. Küçücük parka girmelerine daha 2-3 saat var. Ne düşünüyordunuz?"

"İşte olan bu. Ve sizin uygulamanız çoğumuz için çalışmıyor bile."

"Üç millik kuyrukta neden yakalanacak hiç Pokemon yok? Hadi ama!"

Atılan tweetlerin sadece ufak bir kısmı olan bunlardan anlayacağınız üzere insanlar gerçekten sinirlenmiş bir vaziyette. Çoğumuza bu sorunlar oldukça normal geliyor. Geçtiğimiz zamanlarda herhangi bir etkinlik olmadığında bile aşırı yüklenip çöken Niantic sunucuları oyuna girmeye izin vermiyordu. Bunun üzerine böyle bir alana bu kadar insanı toplayıp, oyun sunucusuna erişmeye çalışmak bir yana, mobil veri üzerinden böyle yüklü kullanım yaptırmaya çalışmak, operatörlerin altyapılarını sorgulamadan planlanabilecek bir etkinlik midir bilemiyoruz. Niantic'in etkinliğinde organizasyon zaafiyetinin olduğu açıkça ortada. Umarız mağdur oyunculara hakları bir şekilde geri verilir.