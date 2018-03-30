Bir dönem çılgınlar gibi oynanan Pokemon Go oyununa, geliştiriciler tarafından iki yeni özellik geliyor.

Geçen sene insanları dağ, tepe fark etmeden gezdiren Pokemon Go oyununun her ne kadar popülerliği ülkemizde azalmış olsa da, oyuna IOS ve Android adına iki yeni güncelleme geldi. Niantic, mobil bir oyun olan Pokemon Go'ya öykü öğelerini tamamlamak için yeni hedefler getiren görev sistemini başlattı.

Güncellemenin ardından, oyuncular iki farklı "araştırma" görevi yapabilecek: alan araştırması ve özel araştırma. Alan araştırma görevleri PokeStops'ta dağıtılıyor ve savaşlarda yer almak veya belirli Pokemonları yakalamak gibi çeşitli görevleri tamamlayarak oyunculara meydan okuyabilirsiniz

Mew, Pokemon Go'ya yeni gelmiş olsa da, başka bir efsane de yakın zamanda oyuna geliyor. Oyuncular, Gym'leri tekrar terk etmeden önce 2 Nisan'a kadar Efsanevi Psişik / Uçan Tip Lugia'yı yakalayabilir. 2 Nisan'da ayrıca Paskalya temalı Eggstravaganza etkinliğinin sonuna gelinecek.

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Eğitmenlere benzersiz ödüller kazandırmak amacıyla hedeflerini tamamlamaya teşvik eden iki yeni özellik tanıtıldı. Bunlar: yeni alan araştırması ve özel araştırma özelliği.

Eğitmenler, artık özel araştırma ile ilk kez efsanevi Pokemon Mew'i keşfedebilir.

Çeşitli hata düzeltmeleri ve performans güncellemeleri yapıldı.

Oyun tekrardan Türkiye'deki eski popülerliğini kazanacak mı bilinmez ama hala dünya çapında ses getiren bir oyun olduğu, oyun yapımcılarının efor sarf etmesinden dahi gayet belli oluyor. Eğer siz de ekran başında saatlerce oturarak oyun oynamaktan sıkılan tayfadansanız, oyuna tekrardan bir şans vermenizi tavsiye ederiz.