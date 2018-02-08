Pokemon GO İçin 3. Jenerasyon Pokemonlar Geliyor

Çıktığı dönemde ortalığı kasıp kavuran, buna karşın gündem olması kadar hayatımızdan çıkışı da o denli hızlı olan Pokemon GO için 3. jenerasyon pokemonlar yarın geliyor.

2016 yılında piyasaya çıktığında adeta bir çılgınlığa dönüşen ve neredeyse her parkta onlarca gencin ellerinde telefonla çöküp Pokemon beklediği Pokemon Go, bu süksesini maalesef bünyesinde bulundurduğu sorunları ve hataları ısrarla gidermeyerek ve oyuncuların hevesini kaçıracak kadar bekleterek kaybetmişti.

Bununla birlikte halen belli bir kemik kitlesini elinde tutmayı başaran (ki 90'lar neslinin oyundan kolay kolay vazgeçmeyeceği gerçeği mevcut.) Pokemon Go, yarın itibarı ile 3. jenerasyon pokemonları oyuncular için kullanılabilir hale getirecek. Yeni gelecek olan karakterlerin oyunun genel yapısına oldukça büyük bir etki etmesi bekleniyor. Bununla birlikte efsanevi Rayquaza baskınları da yarından başlamak üzere 16 Mart'a kadar devam edecek.

3. jenerasyon pokemonların oyuna geliyor olması, gerçek zamanlı hava durumu gibi değişiklikler oyunun kitlesini yeniden eskisi gibi kazanmasını sağlar mı bilinmez ama gedikli Pokemon Go fanlarının oyunu tekrar kurmasına sebep olacağı kesin.