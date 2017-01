Oynama Hevesinizi Tekrar Arttıracak En Yararlı Pokemon Go İpuçları!

Bir dönem dünyada salgın gibi yayılan Pokemon Go çılgınlığı, pek çok haberimize konu oluyor. Bu kez Pokemon Go'nun bazı kısayollarını sizin için derledik.

Her ne kadar ülkemizde yeterince destek görmese de, Pokemon Go dünyada bir fenomen haline geldi. Türkiye'de de mobil oyunun APK'sini indirip, keyfini çıkartan hatırı sayılır bir kitle mevcut. Yazımızda, Pokemon Go ile ilgili bazı ufak numaralara değiniyoruz.

Yuvalar ve göçler

Çoğu Pokemon'un düzenli yuvaları bulunur. Ne yazık ki Dragonite, Snorlax, Lapras ve Grimer bunlar arasında değil. Bazı yuvalarsa her iki haftada bir değişir. Pokemonlar, bir yuvadan diğer yuvaya göç eder. Bu iyi bir şey zira kötü bir yuvada sıkışıp kalmak zorunda kalmazsınız. İyi bir yuvada birkaç ay boyunca Charmander bulabilirsiniz. Sonra işler değişir ve Slowpoke orayı mesken edinir.

Düzenli kümeler

Bazı yuvalar yalnızca bir Pokemon türüne ev sahipliği ederken; bazılarında Pidgey ve Rattata gibi ilginç türler bulunabilir. Örneğin, Staryu, Slowpoke, Polywag, Psyduck ve Magikarp, çoğu kez su kenarında ortaya çıkar.

Üst düzey tohumlar!

Bazen, evrimleşmiş Pokemon temel yuvalarda çoğalabilir. Örneğin, Starmie, bir Staryu yuvasında yumurtlarsa bir Slowbro veya Slowpoke edinebilirsiniz.

İşte Dratini Çoğaldı!

Dratinilerin yuvaları yoktur. Dratini, zaman zaman Magikarp yuvalarında çoğalabilir. Örneğin, Magikarp gün boyu tohumlanırsa, Dratini günde bir veya iki kez "aynı yerde" yumurtlayabilir.

Yuva Atlası!

Mahalleyi dolaşırken, eğlendiğiniz yuvaları not alabilir veya The Sliph Road'daki yuva atlasına danışabilirsiniz.

Madalya bonusları!

Aynı tipte 10 Pokemon yakaladığınızda, o tür için bronz madalya elde edersiniz. Bu madalyalar için verilen ikramiyeler sırasıyla 1.1x, 1.2x ve 1.3x'dir. İkramiyelerin tadını çıkarmaya bakın

Kötü Pokemon'un ardından iyi top atmayın!

Yakalama ekranınızda bir Pokemon gördüğünüzde, o Pokemon'un CP seviyesini (Combat Power) görürsünüz. Eğer CP düşükse, seviyenin düşük olduğunu anlayabilirsiniz. Fakat Pokemon'u elde etmek sadece seviyeye bağlı değil, istatistiklere de bağlıdır.

Yani, düşük CP seviyeli bir Pokemon, iyi istatistiklerle yakalaması zor bir Pokemon haline gelebilir.

Başka bir deyişle, eğer düşük seviyeli Pokemon'ın etrafında kırmızı veya turuncu bir halka varsa ve Poke Ball'tan kaçmaya devam ediyorsa, enerjinizi boşa harcamayın. Belli ki karşınızdaki, zayıf rakipleriyle istatistik kasan bir Pokemon.

Mesafenizi Ayarlayın!

Pokemonlar, telefonunuzun kamerasıyla görülen gerçek dünyaya eklenen Artırılmış Gerçeklik nesnelerinden başka bir şey değiller.

Telefonunuzu eğerek ve uzun menzildeki Pokemon'u yakın mesafeye getirebilirsiniz. Eğer çok fazla Pokeball, Büyük Top ve Ultra Top israfı yapıyorsanız, bu basit yöntem son derece etkili olabilir.

Onları Ciddi Ciddi Yakalayın

Nadir bulunan bir Pokemon elde etmek ve Pokedex'inizi tamamlamak için halen sahip olduğunuz daha yaygın Pokemon'u yok saymanız makul olabilir.

Poketoplardan en iyi şekilde yararlanın

Pokemon Go'da iki tür yumurta şeklinde top vardır: Pokemon'u açan Pokemon yumurtaları ve XP'yi ikiye katlayan Büyülü Yumurtalar. Pokemon Yumurtaları ücretsizdir ve onları PokeStops'tan edinebilirsiniz. Sihirli Yumurtalar'ı satın alırsanız, ancak belli seviyeye ulaştığınızda onların nimetlerinden faydalanma şansınız vardır.

İki kez ölçün, bir kez gelişin

Eninde sonunda, Bulbasaur'u IveySaur'a, Charmander'i Charmeleon'a, Geodude'den Graveler'e, Polywag'tan Polywhirl'e veya Dratini'yi Dragonair'e dönüştürmek için ihtiyaç duyduğunuz 25 şekeri elde edeceksiniz. 25 şekeri bitirdikten sonra diğer Pokemonları Buddy Venusaur, Charizard, Golem, Polywrath veya Dragonite'a geliştirmek için 100 şeker daha kazanmalısınız.

PokeStops ve Bonus Alanları

Pokemon Go, günlük ve haftalık ikramiyeler vererek düzenli olarak kullanıcıları teşvik eder. Onlara " Bonus çizgileri" adı verilir. Düzenli olarak Pokemon Go oynarsanız, düzenli ikramiyeler kazanırsınız. Yedi gün üst üste PokeStop'a uğrarsanız ikramiyeniz katlanır ve farklı ögeler edle edersiniz.

Rakibinizi İyi Seçin

Her Pokemon'un güçlü ve zayıf yanları vardır. İsterseniz hepsini detaylı biçimde öğrenebilir ve bunu rakibinizin aleyhinde kullanabilirsiniz. Çoğu spor salonunda sizin Pokemon'unuza yakın seviyede bir Pokemon'la karşılaşacaksınız. Bu noktada güçlü noktalar ve zayıf noktalar devreye girecektir.