Pokemon Go: Legendary Monsters Yakında Geliyor!

Pokemon Go: Legendary Monsters ile artık efsanevi Pokemon'ları da yakalayabileceğiz.

Mobil oyunlarda bir devrim yaratan, artırılmış gerçeklikle insanları sokaklara döken ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan Pokemon Go'da efsanevi Pokemon'ları yakalamak mümkün değildi. Ancak geliştirici stüdyo Niantic'in yaptığı açıklamaya göre efsanevi Pokemonlar, bu yıl içerisinde Pokemon Go'da yakalanabilecek.

Şirketin CEO'su John Hanke, Wired Germany isimli yayına bir röportaj verdi. Röportajda kendisine efsanevi Pokemon'larla alakalı bir soru sorulduğunda ise "Rahatlıkla söyleyebilirim ki bu sene çok daha fazlasını göreceğiz." şeklinde bir yanıt verdi. Bu Pokemon'lardan birkaç örnek verecek olursak Mew, Mewtwo, Ho-Oh, Lugia isimlerini başta sayabiliriz. Tabii ki daha fazlası bulunuyor.

Efsanevi Pokemon'lardan olan kuş türündeki Articuno isimli Pokemon, geçtiğimiz sene bazı oyuncuların ağına takılmıştı. Ancak bu durum farkedildikten sonra söz konusu Pokemon, Niantic tarafından oyundan kaldırıldı. Bu konuya da değinen geliştirici, oyundaki adaleti sağlamak açısından, kullanıcıların aslında orada olmaması gereken bir Pokemon'u elde etmelerinden ötürü bu duruma müdahale ettiklerini söyledi. Bu tür Pokemon'lar yakalayan trainer'ların da hesaplarından bu Pokemon'ların alındığını da söyleyelim.

Pokemon Go: Legendary Monsters 'ın ne zaman nasıl çıkacağı konusunda henüz kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor. Ancak konu hakkında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Peki sizin bu seriden beklentiniz nedir?