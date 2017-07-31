Pokemon GO Avrupa Etkinlikleri Başarısız Oldu!

Pokemon GO'nun kısa süre önce rezaletle sonuçlanan Chicago festivalinin ardından Avrupa'da düzenlenecek etkinlikler iptal edildi. Sebebi ise bilinmiyor.

Pokemon GO’nun kısa süre önce büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan Chicago Festivalinin ardından Avrupa Etkinlikleri de başarısızlıkla sonuçlandı. Avrupa’da 5 Ağustos’ta Kopenhag ve Prag’da düzenlenecek Safari Bölgesi kutlamaları ve 12 Ağustos’da düzenlenecek Stockholm ve Amsterdam festivalleri, sonbaharda belirsiz bir tarihe ertelendi.

Niantic konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Öncelikli hedefimiz Avrupa ve dünyadaki Pokemon eğitmenleri için harika bir deneyim sağlamaktır” dedi.

Bu duyurunun dışında Japonya, Fransa, İspanya ve Almanya’da düzenlenecek diğer festivallerde herhangi bir gecikme olmayacağını söyleyen Niantic, Avrupa’da kendilerini affettirmek için nadir olarak görülen bazı Pokemonları kısa süreliğine sıklaştıracaklarını duyurdular.

Niantic yaptığı açıklamada, iptal kararının sebebini Chicago Festivali olarak göstermese de tahminler ufak bir araştırmanın ardından iptal edilen bölgelerin internet ağlarının yetersiz olabileceğinden kaynaklandığını gösteriyor.

Ülkemizde hala resmi olarak çıkmayan Pokemon GO ile ilgili bu haberler hakkındaki düşünceleriniz neler?