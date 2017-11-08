Niantic Harry Potter İçin AR Oyunu Çıkaracak!

Pokemon GO'nun yapımcısı Niantic, şimdi de 2018'de Harry Potter için bir arttırılmış gerçeklik oyunu çıkarmaya hazırlanıyor.

Pokemon GO'yu hatırlıyorsunuzdur. Bu gerçek dünya lokasyonlarıyla, pokemon avlamamızı sağlayan arttırılmış gerçeklik oyunu daha beta dönemindeyken dünyayı kasıp kavurmuştu. Oyun her ne kadar güzel fikirlerle yapılmış olsa da, beta döneminde insanların oyunu tamamlanmadan oynayıp tam sürümü çıkana kadar sıkılıp bırakmaları sebebiyle, istenilen başarıyı elde edememişti.

Eğer o dönem içerisinde Pokemon GO ile ilgili haberleri takip ettiyseniz, yapımcı şirket Niantic'in yine gerçek Dünya lokasyonlarına dayalı Ingress oyununun verileriyle Pokemon GO'yu ürettiklerini duymuşsunuzdur. Şimdi Niantic, yine Ingress ve Pokemon GO'nun verileriyle, Warner Brothers ve Portkey Games işbirliğiyle bir Harry Potter arttırılmış gerçeklik oyununu çıkarmak için çalışıyor.

"Expecto Nianticyum: Niantic'den beklentilerimiz!"

2018'de yayınlanacak oyunun ismi ise, "Harry Potter: Wizards Unite" olacak. Oyunun çıkış tarihi, adı ve arttırılmış gerçeklik oyunu olacağı dışında başka hiç bir bilgi açıklanmadı. Yine de bizim şimdiden bu üç bilgiden bile aklımızda bir şeyler şekilleniyor. Yine de umarız Niantic, Pokemon GO'da yaptığı hatayı tekrarlamaz ve oyunu tam sürüm olarak yayına sokar. Diğer türlü yine büyük tanıtımlarla yapılan bir güzel oyun fikrinin daha çöpe gitmesini izleyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?