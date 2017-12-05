Pokemon Go’nun Yapımcısından Bir Oyun Daha Geliyor!

Niantic, Pokemon Go oyunuyla dünyayı kasıp kavurdu fakat çabuk unutulan bir yapım oldu. Nitekim firma kısa sürede arttırılmış gerçekliğin gücünün farkına vardı ve sayısız oyun planlamaya başladı. Bu yapımlardan birisi olan Ingress Prime için fragman yayınlandı ve çıkış tarihi kesinleşti.

2016’nın Temmuz ayında, mobil oyun dünyasının seyrini değiştiren bir yapımla karşılaştık. Milyonları sokaklara döken ilk mobil oyun olan Pokemon Go, insanları kilometrelerce yürüttü ve onları amansız bir mücadelenin içine soktu. Ancak Pokemon Go, ülkemiz dahil birkaç ülkede resmi olarak yayınlanmadı. Ardından gelen süreçte çeşitli sorunlar yaşandı, oyun elden geçirildi fakat çabuk unutuldu. Eski fırtınalı zamanlarına bir türlü dönemeyen Niantic, hızlı bir yükseliş yaşasa da da onu koruyamadı.

Firma artık Pokemon Go ile baş edemediğinin farkında. Bu nedenle o yükseliş esnasında eline geçen yüklü miktardaki maddi kaynağı yanlış yönlendirmek istemiyor. Şirket, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin gün geçtikçe popülerleşmesinden faydalanarak bu sektörün EA’sı olma niyetinde.

Bir yandan Harry Potter dünyasını sokaklarımıza getirecek olan Pokemon Go tabanlı oyun tasarlayan Niantic, diğer yandan aynı temel üzerine farklı konulardaki yapımları hazırlamaya çalışıyor.

(Ingress, firmanın ilk mobil oyunuydu)

Daha önceki yıllarda Asya’da büyük başarılar elde eden Ingress, firmanın 2012 yılında piyasaya sürdüğü ilk arttırılmış gerçeklik oyunuydu. Elbette bir Pokemon Go performansı gösteremedi, fakat teknolojik olarak babası sayılırdı.

Firma, Ingress’in başarısını unutmuyor ve öncülünü devam ettirmek için yepyeni bir oyun çıkartıyor. Ingress Prime adı verilen yapım için aşağıdaki fragman yayınlandı:

Ingress, Niantic stüdyolarının ilk mobil oyunuydu. Pokemon Go büyük bir hüsranla kendi çağını kapadı. Şimdi ortama renk katacak ismin bu yeni yapım olması bekleniyor.

Ingress Prime, 2018'de iOS ve Android cihazlarda satışa sunulacak. Oyunla birlikte bilim kurgu temalı bir Ingress Prime anime dizisi başlayacak. Ayrıca Harry Potter evrenini konu alacak yapımın da 2018’de çıkartılması planlanıyor. Niantic, 2018 için büyük işlerin peşinde koşuyor.