Pokemon Go, Ödüllü Fotoğraf Yarışması Düzenliyor!

Pokemon Go, fotoğrafçılık becerisine sahip olan oyuncuları arasında bir fotoğraf yarışması başlattı. Bugün başlayan yarışmayla oyuncular yeteneklerini sergileyecek.

Instagram üzerinden 25 Ekim'e kadar "#PokemonGOcontest" hashtagiyle atılacak AR fotoğraflarla yarışmaya katılınabilecek. Yarışmada ilk 10'a girenlere ise bir "Pokémon GO Plus", bir Pokémon GO ekibi tarafından "imzalanmış poster" ve "kablosuz Bluetooth kulaklık" içeren bir Pokémon GO Ödül Paketi verilecek.

Fotoğraf temelli olan Pokémon Snap oyunu Nintendo 64 için piyasaya sürüldüğünden bu yana 18 yıl geçti ve o zamandan beri iyi bir pokemon fotoğrafıyla karşılaşamadık. Ve kim derdiki bir gün Pokemonlarla ilgili fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Yarışmanın kurallarına gelince, ilk olarak, Pokémon Go'nun resmi bir şekilde oynandığı bir ülkede ikamet etmek ve 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Öte yandan herhangi bir üçüncü taraf reklamı veya sponsorunun görüntüsünün olmasının istenmediği fotoğraflarda düşmanca içerikler ve yasalara aykırı bir şeyin de yer almaması gerekiyor.

Ayrıca, fotoğrafın özgün olması şartı aranıyor daha önce yayınlanmış olup olmamasına bakılmayacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi bugün başlayan yarışmada şimdiye kadar 10 binin üzerinde fotoğraf paylaşıldı. Bu oyunun popülerliği bitmesine rağmen, az bir rakam da değil. Peki siz Pokemon Go oynuyor musunuz? Cevabınız evetse yarışmaya katılmayı düşünüyor musunuz?