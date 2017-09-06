Pokemon Go Oyuncuların Beklediği Özelliği Sonunda Getirdi!

Pokemon Go 6 Temmuz 2016'da resmi çıkışını gerçekleştirdiğinde, dünya üzerindeki çoğu insan beta sürümünü oynamış ve bitirmişti. Artık insanların sıkılmaya bile başladığı oyunda, sonunda Pokemon değişimi yapma özelliği geliyor ancak oyun popülerliğini çoktan kaybetti bile.

Pokemon Go resmi çıkışını 2016 yılının Haziran ayında yapmıştı. Ancak resmi çıkışından önce beta sürümünü oynayarak neredeyse oyunu bitiren oyuncular, resmi çıkışına kadar tüm Dünya'ya uzanan popülerliğinin yerini oyunun sadık kitlesine bırakmıştı. Ülkemizde de bir süreliğine epeyce popüler olan oyun, popüler olduğu dönemde resmi marketlerde bile yoktu.

Çıktığında tüm Dünya'da ses getiren, daha sonra da zamanla popülerliğini kaybeden oyun, sonunda oyunun hayranlarının beklediği ve fragmanlarında görülmesine rağmen uzun süredir ses seda çıkmayan özellikleri getiriyor. Oyuna sonunda Pokemon takas etme ve oyuncular arası gerçek zamanlı savaşma özelliği oyunun resmi çıkışından bir seneden fazla bir süre sonra oyuna getiriliyor.

Nintendo'nun Asya kıtası dışında "Pokemon" markasının lisans dağıtması için kurduğu "The Pokémon Company"nin CEO'su Tsunekazu Ishikara, takas etme ve oyuncular arası savaşma özelliklerinin yakında aktif olacağını söyledi. Oyunla ilgili oyunun yapımcısı "Niantic"in oyunla ilgili istediklerinin sadece %10'unu yapabildiğini ve daha fazla özelliğin yolda olduğunu belirten Ishikara, oyunun geliştirilmesiyle ilgili açıklamadıkları başka olasılıklarında olduğunu söyledi.

Oyuna gelen ve oyuncuların Pokemon Go'nun duyurusu yapıldığından beri beklediği bu özelliklerin bir seneden fazla bir süreden sonra gelmesi, oyunun popülaritesini eski haline getirir mi bilinmez. Ancak Pokemon Go'nun hala planlanan şeyleri oyunun çıkışından bu yana bu kadar yavaş gerçekleştirmesi, şirketin planları açısından hiç iyi gibi gözükmüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyuncular arası gerçek zamanlı savaşma ve Pokemon takas etme gibi özellikler oyunu tekrar popülerleştirir mi?