Pokemon Go, Raidler İçin Büyük Değişikler Yapıyor

Niantic, Pokemon Go için yaptığı ve gelecekte yapacağı güncellemelerin ayrıntılarını paylaştı.

Niantic, Pokemon Go'nun "Raid" sisteminde yapacağı değişiklikleri duyurdu. Yeni sistemde en çok "Magikarp" hayranları mutlu olacak çünkü artık oyundaki bu pokemon epeyce güçlenecek. "EX Raid"leri, saldırı sistemi ve özel lokasyonlar bazı oyunculara ayrıcalık tanıyordu. Durumun farkında olan Nintanic bu yeni güncelleme ile avantajları eşitleyeceğine söz verdi.

Yeni güncellemede ilk olarak, "Raid" katılımı ödülleri büyük oranda arttırılacak. Eğitimciler, baskın savaşlarını tamamlamak için "Golden Razz Berries" olarak bilinen itemi alacak ve tamamlama için verilen iksir, canlanma sayısı azalacak, kısaca Raid içerisindeki zorluk kalitesi artacak. Eğitmenler takım savaşlarında kazansalar da kaybetseler de katılım ödülü olarak "stardust" alacaklar.

Niantic, geleceğin EX Raid'leri için kuralları açıklamasından sonra sponsorlu lokasyonlarda gerçekleşen EX Raid'lerine odaklandı. Savaşlar çoğunlukla ve parklarda bulunan spor salonlarında gerçekleşecek. Üst düzey bir spor rozetine sahip olan eğitmenler, EX raidlere daha sık davet edilecekler ve kendilerinden alt seviyedeki eğitmenler tarafından düelloya davet edilme olasılığı daha yüksek olacak.

Oyuncuların uzun zamandır istedikleri özellikler oyuna geçte olsa gelmeye başladı. Niantic, bu hamleleri zamanında yapmış olsaydı çok ciddi oyuncu sayılarına ulaşabilirdi. Tabii şu an için bu tip özelliklerin oyuna gelmesi, oyunun popülerliği yeniden arttırır mı bilimez. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu özellikler oyuna geldiğinde oynayacak mısınız?