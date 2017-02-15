Pokemon GO’ya Bu Hafta 80 Yeni Pokemon Geliyor!

Niantic’in yaptığı açıklamaya göre Pokemon GO’ya bu hafta içinde Pokemon Gold and Silver oyunundan 80 yeni Pokemon dahil edilecek.

Son dönemde popülaritesi düşse de hale ciddi bir kesim tarafından oynanmaya devam eden Pokemon GO, yeniliklerine devam ediyor. Bu hafta içinde yeni bir güncelleme alacak olan oyun, Pokemon Gold and Silver’dan Chikorita, Cyndaquil ve Totodile’in de dahil olduğu 80 yeni Pokemon’u dahil edecek.

Daha önce eklenen Pichu ve Togepi gibi Pokemonlar gibi sadece yumurtadan çıkmak yerine harita üzerinde de bulunabilecek olan bu yeni Pokemonlar dışında yeni meyve de eklenecek. Bu meyveyi verdiğinizde Pokemon’u yavaşlatacak ve daha rahat yakalamanızı sağlayacak.



Kısa süre içerisinde Android ve iOS kullanıcılarına kullanılacak güncelleme ile bu yeni Pokemonları yakalama yarışı da yeniden başlamış olacak.

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