Pokemon Go'ya Efsanevi Pokemon Etkinliği: Latios ve Latias

Pokemon Go, gelen son güncelleme ile iki yeni efsanevi pokemonu, haritadaki 'Raid Battle' alanlarına ekledi. Latios ve Latias, sınırlı süre için sınırlı bölgelerde görülecek.

Pokemon Go, dönem dönem özellikle efsanevi pokemonları yakalayabileceğimiz etkinlikler getiriyor. Pikachu, Bulbasaur gibi az rastlanan pokemonlar için de yapılan bu etkinlik, bu kez Latios ve Latias için yapıldı. Oyuncular, bugünden itibaren 8 Mayıs'a kadar haritada birçok yerde 'Raid Battles' adı verilen savaşlarda Latios ve Latias'lara rastlayabilecek.

Latias 8 Mayıs tarihine kadar yalnızca Avrupa ve Asya'da, Latios ise Amerika'nın tamamı ve Afrika'da görülecek ve 8 Mayıs tarihinden sonra pokemonlar yer değişirecek ve 5 Haziran'a kadar da diğer bölgelerde yer alacaklar. Latios ve Latias üçüncü jenerasyonun 4. ve 5. sıradaki efsanevi pokemonları ve Pokemon Go'ya yeni dahil oluyorlar. Oyunda efsanevi pokemon sayısı sürekli artıyor ve bu da oyun içindeki savaşları daha heyecanlı hale getiriyor.

Peki bilmeyenler için 'Raid Battles' ne ve orada karşılaştığımız pokemonlara nasıl sahip olabiliriz?

Pokemon Go'da Gym'lerde gerçekleşen 'Raid Battles'lar, özellikle efsanevi pokemonların olduğu ve onlarla kalabalık bir ekip halinde savaştığınız etkinlikler. Savaşlara dilerseniz tek başınıza da katılabilirsiniz ancak galibiyet pek mümkün değil. Katıldığınız bir mücadeleyi takım olarak yendiğiniz taktirde de ödül olarak özel bir poketop kazanacaksınız ve bu poketopla savaştığınız o pokemonu yakalama imkanı elde edeceksiniz.