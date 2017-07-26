Pokemon GO'ya Kısa Bir Süreliğine 3 Pokemon Efsanesi Geliyor

Niantic'in sevilen oyunu Pokemon GO'ya kısa süreliğine efsanevi Pokemon'lar geliyor.

Bu sene düzenlenen Pokemon GO Fest’de tam bir fiyasko yaratan Niantic, hatasını telafi etmek için efsanevi Pokemon dönemini başlatıyor. Niantic’in açıklamasına göre Lugio’dan ayrı olarak her biri bir takımı temsil eden üç efsanevi Pokemon sırasıyla oyuncuların karşısına çıkacak.

Oyuna eklenen ilk efsanevi Pokemon Lugio olacak. Lugio’nun hemen ardından 31 Temmuz Pazartesi günü festivalde en çok Pokemon yakalayan mavi takımın Pokemon’u Articuno oyuna eklenecek.

Sonrasında kırmızı takımın lideri olan Moltres’i 7 Ağustos’ta oyunculara sunacak Niantic, sarı takımın Pokemon'u olan Zapdos’u ise 14 Ağustos’ta oyuncularla buluşturacak.

Yapılan açıklamalara göre bu efsane Pokemon’ların her biri yalnızca kısa süreliğine oyunda bulunacak. Herhangi bir takıma ait olmayan Lugia yine Raid savaşlarında gözükecek, ancak diğer üç Pokemon için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Niantic’in efsanevi Pokemon politikası hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de bu Pokemon’ların oyunda daha fazla bulunması gerekiyor mu?