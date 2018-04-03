Pokemon Go'ya Yeni Görev Sistemi Geldi

Pokemon Go, şimdiye kadar görev odaklı bir oyun değildi, ancak gelen son güncelleme ile oyun yeniden şekillenmiş gibi görünüyor.

Tüm oyuncular aslında Pokemon Go'yu farklı şekilde oynuyor. Kimilerinin tek hedefi farklı pokemonları yakalayıp pokedexlerini tamamlamakken kimi oyuncular Gym'lerde mücadele etmeyi seviyor. Oyun içinde bir görev sistemi olmaması böyle farklı oyun tarzlarına müsade ediyordu. Ancak yeni gelen görev sistemi sayesinde oyunu oynamak hem daha keyifli hale getirecek gibi görünüyor, hem de oyunu oynamak için daha fazla sebep olacağa benziyor.

Oyunu oynama şeklinizi değiştirmenize de gerek yok. Nitekim verilen her görevi yerine getirmek zorunda değilsiniz. Görev listesinden dilediğiniz görevi yerine getirerek ödüle sahip olabilir ve sürekli yenilenen listede kendi oyun tarzınıza en uygun görevleri seçebilirsiniz. Daha büyük ödüllü ve zorlu görevler için ise pokestopları ziyaret etmeniz gerekecek. Ancak tüm pokestoplar aynı gün içinde aynı görevi veriyor. Yani eğer pokestop görevi yapmayı tercih ederseniz, farklı pokestoplarda kolaylık derecesi değişen görevler aramak işe yaramaz, çünkü gittiğiniz her pokestopta aynı görev ile karşılaşacaksınız.

Bu durumun avantajı ise kalabalık gruplar halinde mücadele edebilme imkanı. Pokestop görevlerinde diğer oyuncular ile birlikte tek bir görevi tamamlayabilirsiniz. Oyunu kalabalık ekipler halinde oynamanın faydaları, Gym'lerde yapılan efsanevi pokemon dövüşlerinde ortaya çıkıyordu ve kalabalık oynamak aslında son derece keyifli. Üstelik yedi gün boyunca ara vermeden bir görev yerine getirirseniz, efsanevi bir pokemon kazanma şansınız da var.

Pokemon Go, son dönemde yeniden atağa kalktı gibi görünüyor. Yapılan geliştirmeler ve düzenlenen etkinlikler gösteriyor ki, Niantic oyunu uzunca süre daha ayakta tutmaya kararlı. Peki sizin Pokemon Go ile ilgili düşünceniz nedir? Oyuna ilginin azalmasının sebebi ülkemizde yayınlanmaması mı yoksa oyun başarısız mı bulundu?