Pokemon GO'ya Yeniden Başlamanızı Sağlayacak Güncelleme!

Geçen sene milyonlarca kullanıcının birden oynamayı bıraktığı Pokemon GO'ya gelen yeni güncellemeleri görünce, oyuna yeniden başlamak isteyeceksiniz.

Geçen sene Niantic tarafından yayınlanan ve tüm dünyayı etkisi altında alan Pokémon GO’ya devasa bir güncelleme geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana en iddialı güncellemesi ile gelecek Pokemon GO’ya her gün bir sefer yapılabilen 20 kişilik devasa raidler geldi. Devasa güçlü pokemonlara karşı yapılan devasa mücadelelere sahip olacak raid sistemi, oyunun eksik olan tarafını kapatmak için geliyor.

Yeni Raid sistemi dışında Gym noktalarında da bazı değişiklikler olacak. “Major Facelift” denilen şeyin elde edilmesini sağlayacak yeni sistem, Gym noktalarını daha güçsüz oyuncular için bile daha erişilebilir bir hale getirecek.Yine bunun dışında, Gym noktalarına atanan tüm pokemonlara bir “motivasyon ölçer” getirilecek.

Dediğimiz gibi Niantic’in Pokemon GO’ya yapmış olduğu en büyük güncelleme bu güncelleme olacak. Özellikle Gym noktalarında mantıksız olan birçok şeyi gideren Niantic, her Gym noktasına iki aynı cins pokemon koymaya izin vermeyecek. Yani tek bir Gym noktasında iki Charizard olamayacak, her Pokemon’dan yalnızca bir tane olabilecek. Pokemonlar Gym noktasında durdukça motivasyonları düşecek ve geçici CP kaybına yol açacak.

Oyunun en ilgi çekici yeniliği olan Raid sistemine değinirsek, resmi blogda yapılan açıklamaya göre, Tyranitar ve Alakazam’ın ilk Raid bosları olacağı belirlendi. Yakın zamanda yeni legendary pokemonların Raid sistemine gelmesi bekleniyor. Güncellemenin önümüzdeki haftaya kadar kademe kademe yayınlanması bekleniyor.

Sizce bu güncellemeler Pokemon GO’ya geri dönmenizi sağlar mı? Hatırlatalım, Pokemon GO ülkemiz için HALA yayınlanmadı.