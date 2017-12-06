Pokemon Go Yakında Gerçek Zamanlı Hava Durumunu Gösterecek!

Oyun çevrenizdeki güncel hava durumunu kullanarak daha gerçekçi bir deneyim sunacak.

Pokemon Go’nun bu hafta alacağı güncelleme ile birlikte, yaşadığınız yerin hava durumu çıkan Pokemon türlerini ve gücünü etkileyecek. Örneğin yağmur yağdığı zaman daha çok su Pokemonu çıkacak ve bu Pokemonlar normalinde olduklarından daha güçlü olacak. Yeni güncelleme ile birlikte en az 50 tane 3. nesil Pokemon da oyuna eklenecek.

Nintanic proje yöneticisi Matt Slemon polygon’a yaptığı açıklamada, ‘’Pokemon Go insanları sokağa çıkmaya iten ve oyun içerisinde eklenmemiş olduğu dönemde de aslında dolaylı yoldan hava durumunun etki ettiği bir oyundu. Kullanıcılarımıza daha gerçekçi bir deneyim sunmak amacı ile oyun içerisine hava durumunu ekledik.’’ dedi. Bende yağmur altında ıslanırken su Pokemonu yakalamanın yada kar altında üşürken buz Pokemonlarına rastlamanın hoş bir deneyim olacağını düşünüyorum.

Nintanic, son dönemde Pokemon Go oyununu çok önemsiyor. Oyuna bu yaz ilk efsanevi Pokemonlar eklendi ve geçen ay baskınlarda büyük değişiklikler yapıldı. Yakında Nintanic, Ingress’in yenilenmiş bir sürümünü ve Harry Potter’ın sanal gerçeklik oyununu piyasaya sürecek. Nintanic küresel ürün pazarlama sorumlusu Archit Bhargava, oyunlar için tatil etkinlikleri de oluşturacaklarını açıkladı. Peki siz Pokemon Go'nun gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz?