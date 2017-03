Pokemon GO Yaza Hazırlanıyor: Yeni Güncelleme Geldi!

Pokemon GO'ya yeni güncelleme geldi Türkiye'de hala yayınlanmayan oyun yaza hazırlanıyor.

Yaz aylarına giriyoruz, havalar ısınıyor, günler uzuyor ve bizler yine sokağa çıkmanın hazırlıklarına başlıyoruz. Geçen seneye damgasını vuran ve milyonlarca kişi tarafından oynanan Pokemon GO için, bu havalar yeni bir artışın habercisi olacak. Niantic Labs. tarafından geliştirilen Pokemon GO, yeni bir güncelleme aldı.

Android ve iOS platformuna çıkan oyun, uzun süredir sakin sakin yoluna devam ediyordu. Yeni güncellemesi ile birlikte, oynanabilirlik açısından pek bir şey olmasa dahi, yakında gelecek yeni güncellemelerin zemini olarak son derece işlevsel bir güncelleme geldi. Bu arada belirtmek istiyorum, Pokemon GO hala ülkemizde çıkışını gerçekleştirmedi. Hala oyunu oynamak istiyorsak, özel APK dosyaları ile uğraşmamız gerekiyor. iOS kullanıcıları için de, ülke değiştirme seçenekleri hala yapılması gerekiyor. Uygulamayı indirmek isteyenler için güncel sürümler, Android cihazlar için 0.59.1, iOS cihazlar için 1.29.1 olduğunu belirtelim.

Yeni güncelleme ile birlikte, bundan sonra oyuncular 7 gün poyunca, “First PokeStop of the Day” meydan okumasını tamamlamaya çalışacaklar. Başarılı olanlar rastgele bir evrim eşyasının sahibi olacak.

Ülkemizde çıkar mı hiç bilmiyorum ancak yaz ayları ile birlikte oyuncu sayısında büyük bir artış yaşayacaktır Pokemon GO. Tabii, geçen senede olduğu gibi herkesin Pokemon GO oynadığı bir dünyanın oluşacağını sanmıyorum.