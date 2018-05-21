90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başında çocukluk geçirdiyseniz Pokemon, sizin için çok özel bir yere sahiptir. Eskinin ünlü çizgi dizisi ve şimdilerde mobil oyunların geleceğini belirleyen yapımlardan olan Pokemon karakterlerini hepimiz çok seviyoruz. Peki bu karakterlerin orijinal çizimlerini hiç görmüş müydünüz?

Şu anda tüm çizgi filmlerde, oyunlarda ve diğer ek yapımlarda görülen toplam 151 Pokemon karakteri var. Bu karakterlerin her birisi doğadaki bir canlıdan esinlenilerek oluşturulan karakterler. İzleyici ya da oyuncu kitlesi çocuklardan oluştuğu için çoğu karakter olabildiğince sevimli görünmek zorunda.

Pokemon tasarımcısı olan James Turner, kişisel Twitter hesabından serinin yaratıcısı olan Satoshi Tajiri’nin hayatını anlatan kitaptan kesitler paylaştı. Elbette kitabın önemli bir kısmı, Pokemon’un yapım süreci ile ilişkiliydi.

Ortaya çıkan ilk orijinal çizimlerde tanıdık yüzlerin yanı sıra, yüzünü hiç görmediğimiz karakterler de var:



Pokemon, "Cep Canavarları" anlamına gelen Pocket Monsters öbeğinin kısaltmasıdır.

Rhydon, Venonat, Bulbasaur, Squirtle karakterlerine benzeyen pilot çizimlerin yanında, eğer çocukken görseydiniz muhtemelen kabuslarınıza girecek iki farklı karakter dikkat çekiyor. Örneğin 62. numarada olan ejderha karakteri ve 68’deki köpek balığı. İkisi de küçük yaştaki çocuklar için pek de uygun olmayan hatlara sahipler.

Tabii ki bu çizimler ortaya çıkınca, serinin çok sayıdaki tasarımcı hayranı da hiç görülmeyen bu karakterleri hayata geçirdiler:

"Bu çocuğu sevdim"

"Hayal etmeye çalıştım"

"Karşınızda; Crocky"

"Burada huysuz bir Jaggu varmış"

"İlk denemem ama sonuçtan oldukça memnunum"

"Bu da son fakat fena değil; Kakkutasu!"

Bu da üç gizemli karakterin Reddit'teki bir çizer tarafından orijinale en yakın tasarımları: